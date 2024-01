Több fát ültetnek, mint amennyit kivágnak, ígéri a minisztérium a Déli Körvasút folytatásáról

Hétfőn elkezdődött a Déli Körvasút fejlesztésének következő üteme, amely a vasúti pálya átépítését - kettőről három, esetenként négyvágányosra bővítését - célozza, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A beruházás részeként Ferencváros és Kelenföld állomások között megújul a vasúti pálya, új Duna-híd létesül, illetve Nádorkert, Közvágóhíd és Népliget elnevezéssel három új megálló is épül. A Lázár János vezette tárca ígéri:

több fát fog ültetni, mint amennyit kivágnak.

A most kezdődő munkálatok részeként először zárt mobilkerítés épül, majd a MÁV Zrt. területén található - vasútbiztonsági szempontból egyébként is gyérítésre szoruló, zömében gyomfákból álló - növényzet kivágására kerül sor. A következő munkafázis során korlátozott számban szükség lesz olyan fák kivágására vagy - amennyiben lehetséges - átültetésére is, amelyek a töltés oldalában, a Hamzsabégi park szélén találhatók. Ezeknek, illetve a Bartók Béla út és a Szerémi sor közötti fáknak a pótlására összességében mintegy 2000 előnevelt, nagyobb törzsátmérőjű fa ültetését kapta feladatul a kivitelező.