Ismeretlen felvidéki civil szervezetet támogat 270 millió forinttal a magyar állam, akik aztán a magyar párt kampányát segítik

Egy eddig ismeretlen, ProRegia Cultura nevű felvidéki civil szervezet tavaly 270 millió forintot kapott a magyar állami Bethlen Gábor Alaptól. A szervezet 2022-ben jött létre egy Öko-kelet nevű szervezet átnevezésével. Azóta a látható tevékenysége abban merül ki, hogy csináltak egy szakmailag kevéssé értelmezhető kérdőíveket, valamint wikipédiáról kopizott cikkeket tartalmazó honlapot kozvelemeny.sk címen - írja a Napunk.

A magyar állam által támogatott szervezet ugyanakkor a legnagyiobb szlovákiai magyar pártnak, a Magyar Szövetségnek segít a szlovákiai elnökválasztási kampányban. A ProRegia Culturát egy Németh László nevű, a felvidéki magyar közéletben a Napunk szerint ismeretlen férfi vezeti, aki a lap több forrása szerint kapcsolatban áll a Magyar Szövetség elnökével, Forró Krisztiánnal.

photo_camera Forró Krisztián, Potápi Árpád János és Kövér László a Martosi Szabadegyetemen júliusban. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A Magyar Szövetség megerősítette, hogy a szervezet segít nekik összegyűjteni azt a 15 ezer aláírást, ami ahhoz kell, hogy a párt elnöke, Forró Krisztián indulhasson a szlovákiai államfőválasztáson.

A szlovákiai elnökválasztás első fordulója március végén lesz, két jelöltnek lehet reális esélye, Peter Pellegrininek, Fico koalíciós társának, illetve Ivan Korčok korábbi külügyminiszternek, az ellenzék várható közös jelöltjének. Forró azzal indokolja az indulását, hogy az elnökjelölti kampánya segíthet majd felkészülni a Magyar Szövetségnek az EP-választásra.

A Magyar Szövetségnek a szeptemberi szlovákiai választásokon ismét nem sikerült átlépnie a bejutáshoz szükséges négy százalékos küszöböt, így most is kívül maradtak az országgyűlésen, annak ellenére, hogy a szlovákiai magyarság politikai képviseletének pusztán demográfiai alapon ezt simán kellene hoznia, hiszen a magyarok aránya közel kilenc százalék Szlovákiában. Emiatt Tusványoson Orbán Viktor is bírálta a szlovákiai magyar politikát.

A magyar kormány többek között közel négy milliárd forintnyi célzott sajtótámogatásokkal igyekezett a felvidéki magyar közvéleményt a maga képére formálni az elmúlt években, de a választások előtt Habony és csapata Robert Fico pártját és szövetségeseit is segítette. Fico éppen kedden jön hivatalos látogatásra Budapestre, Orbán Viktorral többek között a közös ideológiai front kérdéseiről tárgyalnak.