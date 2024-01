Mészáros Lőrincék cége lett a legügyesebb ajánlattevő: 102 autóra tett 1,4 milliárdos ajánlattal nyert

Szeptemberben autóflotta-beszerzésre írt ki közbeszerzési eljárást a Magyar Közút Nonprofit Zrt., és a friss nyertes a bevételeit öt év alatt megtízszerező Mészáros M1 Kft. lett – írta meg az Átlátszó.

photo_camera Mészáros Lőrinc 2019. november 19-én. Fotó: Botos Tamás/444

A Mészáros Lőrinc-féle cég gyakran extrarövid határidők ígéretével előzi a nagy versenytársakat (Porsche, Mercarius), a lap szerint pedig most is érdekes volt a győzelem, ugyanis a pontozási rendszert még inkább a gyors ajánlatra hangolták.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 102 autó beszerzésére keresett beszállítót. A kiírás szerint az autók szállítási határideje 1-365 naptári nap, ahogy a nyertes cég vállalni tudja.

Elemzések szerint egy autóbeszerzési tendert a legkönnyebben úgy lehet megnyeretni a kiszemelt céggel, ha a kiíró felülpontozza az extrarövid szállítási időket. Ha a cégnek már a kiíráskor megvannak az adott kocsik (és akár olyan spéci felszereltség is, mint a bőr sportkormány), a be nem avatott versenytársakkal szemben nagyon rövid határidőt is be tud vállalni, behozhatatlan előnyt élvezve.

Az Átlátszó azt írja, a Magyar Közút tengerében aránytalanul kiosztott pontszámokkal kedveztek a gyors teljesítésnek: a korábbi esetekben, ha valaki 10 nap alatt vállalta a szállítást, az duplaannyi pontot kapott, mint az, aki 20 napos határidővel, és ez sokszor elég is volt a Mészáros M1-nek is, hogy nyerjen az adott tendereken. De a Magyar Közút most ilyen pontkiosztási rendszert alkalmazott:

1 és 15 nap között 100 pontot,

16 és 30 nap között 20 pontot,

31 és 60 nap között 5 pontot,

61 nap fölött pedig 1 pontot adott a jelentkező cégeknek.

Így aztán simán nyert a Mészáros-féle cég.