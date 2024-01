Napok óta tüntetnek Németországban az AfD ellen a deportálási mestertervről tartott egyeztetés miatt

Lipcsében, Rostockban, Essenben és Berlinben már negyedik napja vonultak utcára több ezren, hogy tüntessenek a szélsőjobboldali AfD ellen, miután a párt politikusai neonácikkal találkoztak, hogy megvitassák menedékkérők és külföldi származású német állampolgárok tömeges kitoloncolásának „mestertervét”.

photo_camera Lipcsében tüntetnek az AfD ellen hétfő este. Fotó: Jan Woitas/dpa via AFP

Az AfD vezetése igyekezett elhatárolódni a novemberi, Potsdam külvárosában tartott összejöveteltől, amiről a Correctiv oknyomozó újságírói hálózat számolt be múlt szerdán. De több párttag is érintett, akik azóta is támogatják a vitatott elképzeléseket.

A találkozón nemcsak két állami és önkormányzati szintű AfD-politikus vett részt, hanem a Bundestag aktív tagja, Gerrit Huy is, illetve Roland Hartwig volt képviselő, aki 2022 szeptembere óta Alice Weidel AfD-társelnök személyi segítőjeként tevékenykedik. Ők találkoztak Martin Sellnerrel, aki a páneurópai „új jobboldal” egyik kulcsfigurája, és a szélsőséges nézetei miatt már az Egyesült Királyságból is kitiltották.

Hétfőn Weidel bejelentette, hogy megválnak Hartwigtól, miután megerősítették a részvételét az eseményen. Weidel azt mondta, nem tudott a férfi részvételéről, és közölte, hogy az AfD nem támogatja a kitoloncolási tervet. A párt tagjai azt mondták, Hartwig – a Bayer vegyipari cég korábbi jogi vezetője, aki négy évet töltött az AfD képviselőjeként – fontos és megbecsült tagja az AfD-nek, és továbbra is fontos szerepet fog játszani a színfalak mögött. Emiatt azzal vádolják Weidelt, hogy a döntése csak taktikai, hogy úgy tűnjön, elhatárolja magát és a pártot az eseménytől.

Vannak, akik nyilvánosan támogatják a találkozón megvitatott elképzeléseket, például René Springer, Brandenburg tartomány képviselője a szövetségi kormányban. Azt írta, a terv korántsem titok, hanem ígéret, amit az AfD teljesíteni fog, ha hatalomra kerül. „A külföldieket vissza fogjuk küldeni a hazájukba. Több milliót közülük. Ez nem #titkos terv. Ez egy ígéret” – írta az X-en.

A német média nem fogta vissza magát, hogy párhuzamot vonjon a potsdami találkozó és a hírhedt 1942-es wannsee-i konferencia között, amikor magas rangú nácik és kormányzati személyiségek gyűltek össze egy tóparti villában, hogy megvitassák, hogyan koordinálják az európai zsidóság tömeges megsemmisítését.

Wolfgang Thierse, a német parlament korábbi elnöke, akit erkölcsi tekintélynek tartanak az országban, beállt egy kezdeményezés mögé, ami felveti a párt betiltását alkotmányellenesség címén. Támogatta azt a petíciót is, ami az alkotmány ellenségének tekintett prominens párttagok alapvető jogait kívánja megvonni. Egy kifejezetten a türingiai AfD csoportvezetője, Björn Höcke ellen irányuló petíciót a potsdami találkozó híre óta több mint 830 ezren írtak alá.

A Német Bírói Szövetség, a Német Jogászszövetség és négy kapcsolódó szervezet hétfőn közös közleményben ítélték el a találkozót. Thierse azt mondta, a „vállrándítás” nem megfelelő reakció a felemelkedésére a 11 éves AfD-nek, ami az elmúlt hónapokban előretört a közvélemény-kutatásokon.

Németországban eközben a gazdák kezdeményezésére gigasztrájkot tartanak, ebből is hasznot húzhat az elégedetlenségeket kihasználó, populista AfD. (Guardian)