Nincs menőbb a belvíznél, nyomás a jégre, mielőtt felolvad a koripályává változott Magyarország!

A talajvíz 2024 méhlegelője.

Nem érdemes lemaradni, mert ez a divathullám tényleg szórakoztató és még csak az év első napjaiban járunk.

Cikkünkben bemutatjuk a műfajban rejlő lehetőségeket.

2023 a belvíz éve volt a 2022-es aszály után, de nemcsak mezőgazdász körökben. A mindig is sátántangós hangulatú, nyomasztó jelenségként számon tartott belvíz egyik pillanatról a másikra dzsentrifikálódott, sőt egyenesen menő jelenséggé vált. 2023-ban már nem lecsapolni akarták és villámgyorsan eltűntetni, hanem minél hosszabban és minél több helyen megtartani, hogy a klímaváltozás korában egyre értékesebbé váló víz átitathassa az évek óta száradó termőtalajt.

De ennek 2024-re lett egy egyáltalán nem mellékes következménye is: mivel annyi talajvíz van mindenfelé, a lakosság nem mezőgazdaságból élő 90 százaléka is felfedezte, hogy a belvíz milyen szórakoztató. Ehhez persze kellett az is, hogy a szokatlanul hideg tél megfagyassza a szokatlanul nagy területeket borító talajvizet.

Egész generációnyi olyan magyar nőhetett fel, aki, ha nem lakik véletlenül műjégpálya közelében, a meleg telek miatt csak nagyon ritkán tudott korcsolyázni, korival túrázni meg végképp ritkán. Most viszont egyszerre óriási területeket fedett be a hómentes jég, ahol nemcsak ingyen, de ráadásul remek környezetben és veszélytelenül lehet jégen hülyéskedni.

És nemcsak korcsolyázni, bár a túlnyomó többség persze korizásra használja a soha nem látott, biztonságos jégfelületeket. Sokan most, a befagyott belvizeken találkozhattak például először az utóbbi évek már-már SUP-szerű lendülettel berobbanó új vízi divateszközével, a winggel. A wing lényegében egy olyan, pillekönnyű, felfújható windsurf-vitorla, aminek az árboca és a bumja is felfújható. De aki a kite surfözést szereti, tekintheti kicsike, kézbe fogható kite-ernyőnek vagy sárkánynak is.

A használata nem is lehetne egyszerűbb: fel kell fújni, aztán ráállni valamire, amit a szél meg tud mozgatni, aztán két kézzel megmarkolni a winget, feltartani a levegőbe és elindulni. Alapból wakebord-szerű deszkákkal kezdték el vízen használni, de működik SUP-pal is, jégen korcsolyával vagy sível, szárazon meg görkorcsolyával is. Úgyhogy azért is érdemes beszerezni egyet, mert ha úgy alakul a klímaváltozás, a keményebb altalajú, egyenletes felszínű, kiégett pusztaságokon is száguldozhatunk majd ilyennel.



Az én családtagjaim egy Fejér megyei, Csákvár közelében található, A1-es minőségű, hatalmas belvízen wingeztek jót a napokban és már azon az egy jégfelületen sem ők voltak az egyetlenek, akik ebben a műfajban utaztak.



De nem kell egyből ekkorát beruházni, ha gyorsan ki akarod használni a befagyott tájat! Ha fúj a szél és van a közeledben egy régi szörfvitorla, azt jól megmarkolva is klasszul lehet csapatni, amint ez a következő videón látható:

Akinek van kite surfje, az korival nagyobb szélben óriási meneteket tolhat bármelyik belvízen. És persze ilyenkor kelnek életre a jégszörfök is. A következő videó Gárdonyban készült ugyan a mostanra elég belvízszerűvé vált Velencei tavon, de pillanatnyilag sokkal nagyobb felületen van befagyott talajvíz, mint tó, előbbi ráadásul összehasonlíthatalanul biztonságosabb: