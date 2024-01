Díjat kapott Hobó, Schuster Lóránt beszólással köszöntötte

Egy 1970-ben kiadott, a kommunista Friedrich Engels műveiből szerkesztett kiadvány fotójának kiposztolásával szólt be Schuster Lóránt, a P. Mobil színpadi hangulatfelelőse Földes “Hobó” Lászlónak. A beefelést a P. Mobil együttes weboldalán publikálta. Schustert az izgatta fel, hogy az idén 69 éves Földes kapja a a Petőfi Zenei Díj Életműdíját.

Az 54 éves kiadványt Schuster állítása szerint a zenész Földes szerkesztette, nem pedig a vele azonos nevet viselő, állampárti politikus apja. A könyvet a zenész Földes kétszer is dedikálta, 1970-ben és 84-ben.

Schuster ezzel a szöveggel kísérte a képet:

„Hosszú az út a csúcsig (lts’ a long way to the top). Ezzel az AC/DC szám címmel gratulálok Földes Lacinak az életmű díjához. Mellékelve egy képet, hogy a történet honnan indult” Ez egyébként nem új keletű beefelés. Schuster 2015-ben magánkiadásban adta ki a Kaptafa című könyvét, amiben egy rakás zenésztársának szólt be. Földesről akkor ezt írta.

„Mindenhol próbálkozott, de olyan nagyon nem foglalkoztak vele. Mi is elkövettük azt a hibát, hogy másfél éven keresztül cipeltük körbe az országban... Nagyon rühellte a közönség, nem szerették... Gyakorlatilag a Hobo Blues Bandet én alapítottam azzal, hogy leválasztottam Hobót a P. Mobilról. Örült neki, boldog volt, mert lett saját zenekara.” Ezzel arra utalt, hogy Földes a saját magáról elnevezett együttese 1978-as megalapítása előtt egy ideig a P. Mobillal lépett fel. A két zenész és együtteseik kapcsolata sokáig remek volt, Földes írta például több P. Mobil-sláger, illetve az együttes Honfoglalás című albumának szövegét.

A könyv emlékezetes csúcspontja volt egyébként, amikor Schuster - aki nem játszik semmilyen hangszeren, és nem is énekel szólót a színpadon - Som Lajost azzal kritizálta, hogy

„Azok közé a zenészek közé tartozik, aki az ég világon semmit nem tud a hangszerén. Mint basszusgitáros nem létezik.” Ugyancsak 2015-ben a Várkert Bazárban egy pódiumbeszélgetés során Schusterből kibukott, hogy Hobót a kommunista politikus apja miatt utálja ennyire.

De róla magáról is ilyeneket mondott:

„A Földes László hogyan lett volna fekete bárány? Amikor azt nyilatkozta, hogy a lemezbolt kirakatába a Vörösmarty téren téglát kellett dobni, közben a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat komolyzenei klubjának a vezetője volt, két titkárnővel” Ezen az eseményen mesélt el Schuster egy anekdotát arról, hogy személyesen is beszólt Földesnek, a zenész apjának zsidó származását emlegetve. A sztori szerint Földes a sajtóban mocskolta Schusztert és a P. Mobilt, amire ő egyetlen alkalommal reagált. Ekkor egy Rákosi Mátyás emlékirataiból kimásolt idézetet küldött el neki, ami arról szólt, hogy Mező Imre, Földes és „más zsidó elvtársak” megkeresték Rákosit a problémáikkal, Schuster annyit írt hozzá: apák és fiúk, semmi nem változik.

Schuster korábban politizált, a MIÉP képviselője volt a Fővárosi Közgyűlésben, ahol sértő, néha rasszista beszólásairól volt ismert. 2000. június 15-én például felszólalása közben azt mondta, hogy

"amikor az SZDSZ három madara, a rot, a weiss és a grün végleg elszáll -akkor lesz majd rend itt a földön" Emlékezetes alakítása volt, amikor a közgyűlésben sorozatban támadta a zsidómentő Raul Wallenberget, akit ,titokzatos okokból ,Vlagyimir Iljics Wallenbergnek" nevezett. Ő volt az egyetlen magyar zenész, aki a Fővárosi Közgyűlés jegyzőkönyvében tudta túlszárnyalni bármelyik direkt viccesen trágár Belga-szám szövegét, amikor azt mondta, hogy

"A főváros vezetése megpróbálja visszalapátolni a szart a lóba." Utoljára azzal került be az újságokba, hogy a 2021-es "Kell a pénz a lóvéra" című számuk klipjében, amit az NKA által 500 ezer forint közpénzzel támogatott, barnára kent arccal, White Lives Matter pólóban hámoz egy banánt.

Akit felizgatott ennyi Hobó-ellenes támadás, az hallgassa meg a NOFX Hobiophobic című számát: