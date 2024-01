Ekkorát csusszant egy kutyasétáltató a fővárosi járdákat frissen beborító jégpályán

A déli-délkeleti irányból érkező ónoseső-front késő délelőtt elérte a fővárost. A szolidan csepergő ónos eső azonnal jégbevonatot képez, ami igazi korcsolyapályává változtatja az utcákat. Íme egy friss videó a Körszálló környékéről, benne aszfaltcsúszósság-teszttel:



A filmet én készítettem tényfeltáró céllal az imént, tacskósétáltatás közben. Nem kell megijedni, a papírból csak falevelek kandikálnak ki!



Az Időkép tudósítása szerint ugyanez az esőfront a délelőtt már jéggel borította be Kecskemétet, Cegléden pedig előbb ónos eső majd jégdara esett. A jelenség észak-északkelet felé tart. Az ország északi részében tartósabban is megmaradhat a jégréteg, de egyelőre a középső és déli részeken is fagypont alatt vagy annak a környékén van a hőmérséklet. A szakemberek szerint ez a fővárosi ónos eső semmiség ahhoz képest, ami északabbra és keletebbre várható délután.