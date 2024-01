Magyarország 10 legjobb közéleti vitaműsora

Eleged van abból, hogy pár óra alatt letudtad az egész heti véleményadagodat?

Unod, hogy takarítás, mosás és főzés után nem tudsz leülni egy sörrel akármilyen közéleti talkshow elé?

Ciki, hogy a vendégeknek az afteren már csak egy régi Heti Hetest tudsz benyomni?

Hiányzik a megszűnt Desszert és az Á la Carte, miközben még nem indult el a Maradék és a Moslék?

Ne aggódj, közszolgálatilag segítünk!

Összegyűjtöttük Magyarország összes valamirevaló, ma is aktív közéleti vitaműsorát, hogy többé ne kelljen kibírnod egyetlen vasárnap délutánt se a legfontosabb Vélemények nélkül.

Hogy ne fulladjunk bele mindenféle önjelölt megmondóemberek színvonaltalan vitáiba, a válogatásnál három kritérium volt:

Ne rádióadás vagy podcast legyen, hanem Youtube- vagy tévéműsor! (Aki nézett már ilyesmit, az tudja, hogy ezeket a műsorokat látni kell!) Beszélgessenek benne legalább négyen, hogy a vitának mindig legyen esélye átmenni kocsmai hőbörgésbe! (Erre tökéletes a legjobb közéleti műsor, a Full HD, de mivel Havas Henrik és Dömsödi Gábor csak két ember, most nem játszanak.) A központból fizetett, kizárólag a Rogán-minisztérium üzeneteit robotikusan sulykoló, önálló vélemény és akarat nélküli színészek álbeszélgetéseit (Sajtóklub, Vezércikk, 48 perc, Politikai Hobbista stb.) hanyagoltuk.

Az alábbiakban bemutatjuk a tíz legjobb vitaműsort (RANKED from WORST to BEST), mindegyiknél kiemelve az erősségeket, de a gyengeségeket is, hogy mindenki kiválaszthassa a számára legmeggyőzőbb valóságmagyarázó műsorfolyamot. Mert csak akkor maradunk demokratikus köztársaság, ha 0-24, 24/7, 9/11 hallatják magukat a Vélemények.

10. Két tűz között

Ki hitte volna, hogy éppen a Hit Gyülekezete körüli médiabirodalom műsorában történik meg a dialektikus materialista csoda: Szanyi Tibor, Krausz Tamás és Schiffer András egyszerre szidhatja a nem megfelelő véleményeket el nem tűrő, fősodratú progresszíveket. A konfliktuszónákkal foglalkozó műsort sajnos csak két kameraállásból veszik fel, így sosem lehet mind a négy szereplőjét egyszerre látni, ezért került a lista végére. (Ugyanez a gond az Átlátszó Mutyimondó Extrával, de az már fel se fért a tízes shortlistre.)

Alapkarakterek: Gavra Gábor (ATV), Király Tamás (Ultrahang), Krausz Tamás (MSZMP).

Gavra Gábor (ATV), Király Tamás (Ultrahang), Krausz Tamás (MSZMP). Miért jó? Volt már vendég Schiffer András.

Volt már vendég Schiffer András. Miért nem jó? Ennyi konfliktuszóna egyszerre még gombócból is sok.

9. Civil a pályán

„Négy vendég, hat aktuális téma. Sírjunk vagy nevessünk?” – kérdezik a műsor leírásában, de a Civil a pályán sajnos egyikre sem alkalmas. Eredetileg Havas a pályán volt, de az ATV Havast a zaklatási ügyek miatt 2017 végén lecserélte Fiala Jánosra, és új címen folytatták. Azóta Havas sorra nyeri a pereket, de már Fiala is máshol porszívózza az apja hamvait, Krug Emília és Szlazsánszky Ferenc pedig nem tudja hozni az elvárt színvonalat.

Alapkarakterek: Krug Emília, Kuncze Gábor, Rangos Katalin, Závecz Tibor, Lamperth Mónika.

Krug Emília, Kuncze Gábor, Rangos Katalin, Závecz Tibor, Lamperth Mónika. Miért jó? Jót lehet aludni Kuncze Gáborra.

Jót lehet aludni Kuncze Gáborra. Miért nem jó? Havas és Fiala nélkül a teljesen jellegtelen stúdióban felvett műsor félkarú törpe.

8. Ez itt a kérdés

Ez a műsor több okból is kilóg a listából, hiszen egy köztévés műsorról van szó, amiben kizárólag a kormánnyal szimpatizáló (vagy Schiffer András esetében az ellenzéki összefogással antipatizáló) vendégek szerepelnek, ráadásul a műsor történetében még nem nagyon volt komolyabb nézeteltérés. De az Ez itt a kérdést legalább egyszer az életben mindenkinek látnia kell, hiszen csak itt látható a woke cancel culture-re panaszkodó, az antiwoke kormány által cancelelt L. Simon László. De ez a beállítás is kihagyhatatlan:

photo_camera Balról jobbra: Lánczi András, Schmidt Mária és Áder János a közmédia Ez itt a kérdés című műsorában. Fotó: M5/Youtube

Alapkarakterek: Schmidt Mária, L. Simon László, Fodor Gábor, Schiffer András, Gulyás István.

Schmidt Mária, L. Simon László, Fodor Gábor, Schiffer András, Gulyás István. Miért jó? Benne szokott lenni Schiffer András.

Benne szokott lenni Schiffer András. Miért nem jó? Benne szokott lenni Réz András.

7. Csatt

Átlagos beszélgetős műsor, ami leginkább Gajdics Ottó alakításai miatt emlékezetes, de arra ott van a sokkal szórakoztatóbb scripted reality show, a Sajtóklub. A Csatt legemlékezetesebb adása az volt, amit le sem adtak, mert örökre elveszett.

Alapkarakterek: Egri Viktor, Csuhaj Ildikó, Gajdics Ottó, Lentulai Krisztián, Somos András.

Egri Viktor, Csuhaj Ildikó, Gajdics Ottó, Lentulai Krisztián, Somos András. Miért jó? Két szó: Gajdics Ottó.

Két szó: Gajdics Ottó. Miért nem jó? Még nem volt benne Schiffer András, és különben is: kik ezek az emberek?

6. Csatt.2

Nem sikerült kideríteni, miben más ez, mint a sima Csatt, azon kívül, hogy itt a vendégek (akik sokszor ugyanazok) egy dohányzóasztalt ülnek körbe, kanapékon, de a Csatt.2 – az egy fokkal extravagánsabb vendégeknek köszönhetően – érezhetően jobb az eredetinél.

Alapkarakterek: Egri Viktor, Pesty László, Fiala János, Lentulai Krisztián, Somogyi Zoltán.

Egri Viktor, Pesty László, Fiala János, Lentulai Krisztián, Somogyi Zoltán. Miért jó? Volt már benne Kohán Mátyás. Mert még mindig jobb, mint a Csatt .

Volt már benne Kohán Mátyás. Mert még mindig jobb, mint a . Miért nem jó? Mert ez sem jó.

5. Szabadsajtó Klub

A jobbikos, nemes egyszerűséggel letörölt N1 Tv-n indult, a Gattyán-féle frisshirek.hu-n folytatott, legújabban pedig a HírKlikk.hu portálhoz tartozó KlikkTV-n futó Szabadsajtó Klub igazi könnyed (easy), pihentető (chilles) heti dumamagazin. Mindenki tök kulturált, így aztán őrült nagy viták sosem várhatók, a hangulat talán olyankor a legfeszültebb, amikor Tóta W. Árpád – mérsékelt jobboldali kollégái nagy rémületére – a keresztényekről értekezik.

Alapkarakterek: Gulyás Balázs, Lampé Ágnes, Tóta W. Árpád, Tompos Ádám, Stumpf András.

Gulyás Balázs, Lampé Ágnes, Tóta W. Árpád, Tompos Ádám, Stumpf András. Miért jó? Nem szoktak benne üvölteni.

Nem szoktak benne üvölteni. Miért nem jó? Nem szoktak benne üvölteni.

4. Aktuál

Az Aktuál átlagos közéleti vitaműsor… lenne, ha időnként nem vendégeskedne benne Kohán Mátyás, a jobboldal legszórakoztatóbb véleményvezére, aki egyedül is elvinne a hátán egy 4 fős vitaműsort.

Alapkarakterek: Kohán Mátyás stb.

Kohán Mátyás stb. Miért jó? Benne van Kohán Mátyás.

Benne van Kohán Mátyás. Miért nem jó? Nem csak Kohán Mátyás van benne.