Megáldották a Megafon irodáját

Az Orbán Viktor karmelita kolostorbeli irodáját is megszentelő pap megáldotta a Megafon irodáját is – vette észre a Média1. Bese Gergő atya korábban a Pesti Srácok, valamint a PSTV szerkesztőségét is megáldotta.

Az áldás a Fidesz propagandaüzeneteit közvetítő Megafon Cinematic Universe egyik legújabb szereplője, Ibolya Csenge Facebook-oldalán egy közös kép formájában lett dokumentálva. A képen Ibolya és a katolikus pap látható a Megafon megszentelt irodájának ajtaja előtt, aminek a tetején a 20+C+M+B+24 felirat olvasható.

A Megafonnak rengeteg ügye van, amiket nehéz összeegyeztetni a keresztényi szeretettel. Az MCU egyik harmadvonalbeli szereplője a szomorúság Öreg Rockere, aki többször alázott már meg nőket emberi mivoltukban, és használt testszégyenítő kifejezéseket a Fidesz politikai ellenfeleire.

A választás előtt mindenkinél sokkal többet költő, mégis félmilliárdos nyereséget termelő Megafon arca többek között az a Trombitás Kristóf, akiről korábban náci karlendítős kép került elő. Ekkor az őt szintén foglalkoztató Pesti Srácok főszerkesztője, Huth Gergely vette védelmébe, szerinte a karlendítős kép ellenére nem arról van szó, hogy Trombitás a náci ideológiák iránt vonzódna.