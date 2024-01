Nagy Márton: Vége a vészkormányzásnak

„Munka van, dolgozni kell, ennyi” – összegezte a helyzetet az InfoRádió Aréna című műsorában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, akiből még egy fontos mondat kiszaladt, miszerint: „A fogyasztás a kulcsa mindennek.”

photo_camera Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter 2023 november 10-én Budapesten Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Aztán elmondta, hogy közben azért fenn kell tartani a költségvetési egyensúlyt. A GDP-arányos hiány hat százalék körül alakult 2023-ban, de enyhe recesszió mellett szerinte ez nem kirívó, ha ragaszkodtak volna az eredeti tervekben szereplő 3,9 százalékhoz, akkor a növekedés mínusz három százalék lett volna.

„Ha van növekedés, akkor automatikusan csökkennie kell a hiánynak, a vita csak arról zajlik, hogy ez milyen gyorsan térjen vissza a háromszázalékos szintre. Hatról háromra visszatérni súlyos hatással jár, de a költségvetési stabilizációt el kell kezdeni. Én azt vallom, hogy a növekedésen keresztül képesek vagyunk rendbe tenni a fiskális politikát is” – mondta Nagy Márton, majd azzal folytatta, azt már senki sem vitatja, hogy a kormány helyreállítja a növekedést, csak az a kérdés, hogy a növekedést mennyire kell segítenie a kormánynak, vagy esetleg magától helyreáll.

Szerinte „ez egy értelmes vita”, és az a véleménye, „ha ezek célzott intézkedések, akkor azok nem fogják túlhevíteni a gazdaságot. Van tere a beavatkozásnak, lehet gyorsítani, de senki nem akar inflációt vagy hiányt növelni”.