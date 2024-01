Novák Katalin: Oroszország átlépte a Rubikont

A magyar államfő mindezt közel két évvel az orosz-ukrán háború kitörése után, a davosi Világgazdasági Fórum panelbeszélgetésén mondta, ahol a kérdésre, hogy folytatni kell-e Ukrajna uniós támogatását, elmondta, hogy „Ukrajnát továbbra is támogatni kell Oroszországgal szemben, és Magyarország a jövőben is ezt fogja tenni”. Elmondta azt is, hogy „el kell kerülni azt, hogy katonailag bevonódjunk a konfliktusba”, illetve hogy „nagyon fontos megőrizni azt, hogy békés és biztonságos országban élhessünk”.

photo_camera Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A kérdésre, hogy Ukrajna megnyerheti-e ezt a háborút, és szükséges-e az ukrán győzelem Európa biztonságának fenntartásához, Novák Katalin azt válaszolta, „Oroszország nem győzhet”. Szerinte „mindig is világossá tette, hogy el kell ítélni az orosz agressziót, és egyértelművé kell tenni, melyik fél az agresszor, és melyik az, amelyiket megtámadták”.

Novák szerint Magyarországot a földrajzi elhelyezkedése és az Ukrajna területén élő magyar kisebbség miatt „nemcsak közvetve, de közvetlenül is sújtja az orosz agresszió”. (MTI)