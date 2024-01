Rétvári államtitkár szerint megindult a migránsok elől menekülő nyugatiak áradata Magyarországra, de mit mutatnak a számok?

A migrációs válság 2015-ös kezdete óta érezhető mértékben emelkedett azok száma, akik a Nyugat-Európában kialakult közállapotok miatt, illetve biztonságuk érdekében Magyarországra települnek át - mondta még a múlt héten, a Szerbiába induló újabb magyar rendőri kontingens búcsúztatásán Rétvári Bence.

A belügyi államtitkár számokat is közölt. Eszerint Belgiumból 47, Franciaországból húsz, Hollandiából 43, Németországból húsz, Spanyolországból negyven, Svájcból 28, Ausztriából 25, Olaszországból 45, Angliából 22 százalékkal többen „költöztek hazánkba az utóbbi években, mint 2015 előtt”.

A Központi Statisztikai hivatalnak vannak adatai a hivatalos bevándorlásról, 2022-es a legfrissebb, március végén várhatóak a 2023-as számok. (Át lehet csúsztatni, ha nem látszanak a táblázaton az adatok.)

Ezek alapján Belgiumból 2014-ben 147-en vándoroltak be hivatalosan, alig többen, 151-en 2022-ben, de kétségtelenül volt ez a szám magasabb is a megelőző években. Minimális a különbség a franciáknál is: 397-en jöttek 2014-ben, 407-en 2022-ben. A spanyol adat: 277-en jöttek 2014-ben, ennél kevesebben, 273-an 2022-ben. Az olaszoknál 514, illetve 515 a 2014-es, illetve a 2022-es bevándorlási adat. Emelkedett viszont az átköltöző osztrákok száma (472-ről 595-re), több holland jött (361 vs. 604) és átvándorló németekből is több volt (1952-ről 3 798-ra nőtt a számuk).

A táblázatba csak az EU-s országok vettük be, de Rétvári említette a svájci (szerinte 28 százalékos növekedés) és a brit adatokat is (22 százalék). Svájcból 2014-ben 106-an döntöttek a magyarországi folytatás mellett, 8 évvel később 141-en. Az Egyesült Királyság hasonló adatai: 384 vs. 399.

Ha igazán szép eredményt akart volna bemondani Rétvári, Luxemburggal kellett volna példálóznia: négyszeresére nőtt a miniállamból áttelepülők aránya 2014 óta. A tekintélyes növekedés annak köszönhető, hogy 2014-ben 2, 2022-ben már 8 luxemburgi állampolgár választotta Magyarországot új otthonának.

Érdekes adat: miközben 2013-ban 5 103-an települtek át Ázsiából, 2022-ben már 18 526-an. Ez valóban jelentős, több mint háromszoros emelkedés. Afrikából 2013-ban 738-an érkeztek, 2022-ben 2 236-an. Ez is 200 százalékos emelkedés. Aligha az Ázsiát és Afrikát érő migrációs nyomás miatt nőtt ez a szám.

Van ugyanakkor egy másik adat is: a távozó bevándorló külföldieké.