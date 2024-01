Ünnepel Középfölde: mégis lehet Legolásznak keresztelni a magyar gyerekeket

Tegnap este szemléztem a 24.hu cikkét az új utónevekről, amelyeket ezentúl anyakönyvezni lehet. Azt is írtam benne, hogy „a mesehősökkel viszont cudarul bántak az MTA döntnökei: Galahad és Legolász se lehet a gyerek”.

photo_camera Fotó: New Line Cinema

Több olvasónk jelezte azóta, hogy ez nem igaz: a Legolász már a tavalyi listán is szerepelt, és bár az idei lista még nem elérhető, alighanem a Galahad is átment a szűrőn. A Nyelvtudományi Intézettől információkat kapó 24.hu cikkében ugyanis erre írták át a vonatkozó részt: „Irodalmi névalakok is megihlették a kérelmezőket, erre példa a Galahad, aki az Artúr-mondakör egyik ismert lovagja, és a Legolász, Tolkien A Gyűrűk Ura című regényének szereplője. Ezt a két nevet szintén engedélyezték.”

Egyébként végigfutottam a tavalyi listán, és rajta van Boromir, Frodó és Gandalf, illetve Árven és Éovin is. Továbbá elnézést kérek minden olvasónktól, akik ma reggel nevezték volna el a gyereküket Legolásznak, és ettől az én cikkem tántorította el őket.