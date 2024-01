Matolcsy György címzetes egyetemi tanár lett azon az egyetemen, ahol volt beosztottja, a Magyar Banán atyja a kuratóriumi elnök

Pataky Attila – Miskolc.

Majka – Ózd.

Nádas Péter – Gombosszeg.

Vannak Magyarországnak települései, amelyek neve összefonódik egy-egy ismert ember nevével. A fenti, tetszőlegesen bővíthető listába feltétlenül fel kell vinnünk ezt a sort is:

Matolcsy György – Kecskemét.

Bár az MNB jelenlegi elnöke, Orbán volt gazdasági minisztere, Matolcsy György Huba néven Budapesten született, családja anyai ágon ide, a homoki ember leleményességének városához kapcsolódik. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester például Matolcsy másod-unokatestvérének, Szemerey Szabolcsnak a felesége. Az MNB az elmúlt időkben jelentős erőket mozgósított, hogy a városban komoly egyetem legyen, a korábbi kecskeméti és szolnoki főiskolákat az összevonásuk után egy évig épp úgy Pallas Athénénak hívták, mint a jegybank alapítványait (amelyek egyébként az egyetem campusainak építését is finanszírozták).

A most már Neumann Jánosról elnevezett intézmény, illetve jogelődje 2014 óta van szoros szakmai együttműködésben is az MNB-vel. Az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke pedig az a Csizmadia Norbert, aki előbb államtitkára volt Matolcsynak, majd az MNB-ben három évig, 2016-ig gazdaságstratégiai és tervezési ügyvezető igazgató volt. Ebben a pozíciójában lett a Magyar Banán kitalálója.

És most az általa kuratóriumi elnökként vezetett egyetemen kapott címzetes egyetemi tanári állást Matolcsy György. Akinek a tudományos eredményeit nehéz lenne elvitatni, akár egyetlen tanulmánya, az 1998-ban született exponenciális szabadságbővülési eszmefuttatás után. A hivatalos indoklás szerint nem a korábbi Csizmadia-Matolcsy munkaviszony, de sajnos nem is a modern társadalmak mozgástereit determináló tényezőket és azok állami és társadalmi változását vizsgáló munka miatt kapta az elismerést, pedig ilyen ábrákkal illusztrált műről van szó:



hanem azért, mert „elévülhetetlen érdemeket szerzett az intézmény fejlesztésében és gyarapításában... már a 2010-es évek elején hangoztatta, hogy Kecskemétnek egyetemre van szüksége”.

A Telex észrevette azt is, hogy az egyetemet fenntartó kuratórium tagja az a Bánkuty Tamás József is, aki szintén Matolcsy mellett kezdett a nemzetgazdasági tárcánál, majd 2013-ban ment át az MNB-be (amikor Matolcsy és Csizmadia), ráadásul közreműködött Matolcsy Egyensúly és növekedés című kötetének elkészítésében is.