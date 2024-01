Mentőszolgálat a háziorvosok listázásról: Az ügyeletben alig van beteg, és a háziorvosok még pluszpénzt is kapnak

A 444-nek küldött, Győrfi Pál által jegyzett levélben reagált az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) arra, hogy megírtuk, az érdi háziorvosokat azzal fenyegeti az OMSZ helyi telepének munkatársa, hogy ha nem jelentkeznek ügyeletre, akkor más megyébe lesznek átvezényelhetők, valamint listázzák őket, és a névsorukat leadják.

Ebben az OMSZ nem cáfolja az érdi munkatársuk által küldött levélben foglaltakat, helyette azt írják:

„Nyilvánvaló, hogy a háziorvosi ügyeletekben számítunk a háziorvosok részvételére, hiszen a betegek igényt tartanak a tőlük kapott ellátásra. Sok háziorvos vonakodik havonta maximum két alkalommal, délután vagy délelőtt, ráadásul plusz díjazásért ügyeletet vállalni, holott a tapasztalatok szerint az ügyeletbe óránként átlagosan egy-két beteg érkezik, rendszerint enyhe tünetekkel, így ellátásuk nem igényel extrém erőfeszítést a háziorvostól, aki ezért 9-11 ezer Ft/óra díjazásban is részesül.”

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Orvosi Kamara adatai szerint Pest megyében pedig az elmúlt napokig senki sem írta alá az OMSZ által ajánlott szerződést. Erről azt írta az OMSZ:

„Az új ügyeleti rendszerhez februárban csatlakozó Pest vármegye esetében is szembetűnő, hogy a háziorvosok ellenérzéseit sokan egyéni, vagy politikai érdektől hajtva táplálják és kihasználják, rombolva ezzel a lakossági bizalmat is. Tizenhét, már csatlakozott vármegye egyéves működésének tapasztalatai, 310 ezer elvégzett betegellátás alapján kijelenthető, hogy az egységes alapellátási ügyeleti rendszer Fejér és Pest vármegye területén is jól fog működni, a betegellátás szempontjából előrelépést fog jelenteni és a ma még kételkedő háziorvosok számára is megfelelő feltételeket fog biztosítani. ”