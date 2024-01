Orbán: Remélem, hogy egyre több férfiember találja vonzónak a pedagóguspályát

Több mint egy hónap szünet után tér vissza a reggeli rádiózás királya, idei első Kossuth rádiós interjúját adta Orbán Viktor.

A bemelegítő kérdés a diplomáciáról szólt, hiszen itt volt a szlovák és a vietnámi miniszterelnök. Orbán Sűrű évre számít diplomácia szempontból, mert a moldávok miniszerelnöke is jön, ráadásul készülünk a soros EU-elnökségre.

33-szor találkozott eddig Robert Ficóval, örül, hogy egy régi harcossal találkozott újra. Emlékszik a régi vitákra, de azokat mindig megoldották, mára szinte csak pozitív dolgok maradtak a két ország kapcsolatában.

Orbán a vietnámi miniszterelnök látogatása apropóján elmondta sokadszor is, hogy a gazdaságban új világrend lesz, a kelet ideje jön, a vietnámiak szeretnek minket, a nehéz kommunista időkben is jól működtünk együtt. Ahogy lenni szokott, az ázsiaiak ügyesek a kereskedelemben, negatív a mérlegünk, de ezen szeretne változtatni a magyar kormányfő. Mi is harcoltunk a függetlenségért, ők is, óriási hatalmakat vertek meg, vannak mélyebb közös vonások a történelmünkben - mondta Orbán, áttérve arra, hogy ők is békepártiak az orosz-ukrán háborúban.

A Magyarországnak járó EU-s pénzek visszatartásáról szóló vitáról Orbán nevetgélve azt mondta, hogy itthon kikövetelik a politikusoktól az egyenes beszédet, de Brüsszelben általában tolvajnyelvet használnak. Most viszont Ursula von der Leyen kénytelen volt egyenesen beszélni, és el kellett mondania, hogy mi a baj a magyarokkal. Orbán szerint az, hogy nem engedik be a migránsokat az országba és az LMBTQ-aktivistákat (akiket szexuális agitátoroknak is nevezett) a gyerekek közé. De Orbán szerint nincs az a pénz, hogy beengedjék őket. Aztán utóbb hozzátette, hogy a háború is a vitapontok közé sorolható. Orbán nem bánja, hogy végre tisztán beszélnek, mert korábban az igazságszolgáltatás, a korrupció, a jogállamiság meg ilyen sületlenségek kerültek szóba, de erről mindenki tudta, hogy nem igazak, ezek fedősztorik. Tehát nem az igazságügyi rendszerrel volt baj valójában, és a magyar közbeszerzési rendszer is kiváló, semmilyen rendszerszintű baj nincs vele. Aztán újra sületlenséget emlegetett a korábbi vitákra visszautalva.

A mély nemzeti gondolatok Magyarországon nagyon erősek. A nemzeti konzultáció is azt bizonyítja, hogy modern kor ide, tömegkommunikáció oda, elektronikus kütyük oda, azért mégiscsak a Hazám, hazám az a dal, amire minden magyar szív megmozdul, akármit is találnak ki mérnökök. Ezért töltötték ki 1,5 millióan a nemzeti konzultációt a konyhaasztalon, mert fontosnak tartották. Ezer év után is megvan az összetartozás érzése, és ez óriási dolog. Attól, hogy magyar vagy, még le is kell tenni valamit az asztalra, de nem mindegy, hogy amit leteszel az asztalra, az összeadódik-e egy közös jövővé. Nálunk összeadódik. Ezt nyugaton persze nacionalizmusnak nevezik, az elvadult balosok pedig akár fasizmusnak is, de erről szó sincs, ez egy pozitív lelki dolog, ami átsegíti a magyarokat a nehézségeken. Márpedig meggyötört bennünket a tavalyi év, de együtt oldottuk meg, nem egyéni menekülőpályákat találtak a magyarok, ez is sikeres nemzetté tesz bennünket. A nemzeti konzultáció közös aktus, azt bizonyítja, hogy továbbra is erősek vagyunk. Elér ez a vélemény Brüsszelbe? - kérdezték Orbántól. Szerinte attól függ, hogy milyen a postás. „Én vagyok az, bízhatnak bennem, ezt meg fogják hallani”.

Az EU-s pénzekről: megvoltunk nélküle is. Amikor a legjobban kellett volna, a covid járvány után vagy az energiaárak elszaladásakor, akkor nem jött uniós pénz. Letörtük az inflációt az EU segítsége nélkül - mondta Orbán, a 12 hónapig EU-rekorder magyar inflációról. Aki konyít a gazdasághoz, azt mondja Orbán szerint, hogy szép jövő előtt állunk a gazdasági növekedést tekintve. Jó, ha van EU-s pénz, de a magyar gazdaság méreteihez képest ez nem egy nagy összeg.

A pedagógusbéreknél azért van szükség az EU-s pénzekre, hogy gyorsabban lehessen bért emelni, hogy polgáribb életszínvonalat biztosítanak a tanároknak. „A státusztörvénnyel is igyekezetünk megadni a tanároknak minden lehetőséget, hogy jól nevelhessék a gyerekeinket” - mondta Orbán, aki szerint nehéz munka ez, adnak is 50 nap szabadságot. Reméli, hogy a gyerekekkel foglalkozó tanárok teljesítménye is nőni fog. Egy higgadtabb, rendezettebb világból érkeznek majd a tanórákra és ez jó lesz a gyerekeknek, mert ez a legfontosabb.

Orbán kitért arra, hogy a 7-800 ezres fizetésnek és a jelentős pihenődőnek köszönhetően meg tudják változtatni az arányokat a férfiak és a nők között is, mert az egyik gondja ennek a szakmának, hogy fölborult az egyensúly. „Márpedig ha gyerekeket kell nevelni, apa-anya, férfi-nő, mind a kettőre szükség van, úgyhogy remélem egyre több férfiember találja vonzónak a pedagóguspályát, és érzi úgy, hogy ezen a munkán keresztül is el tudja tartani a családját, és megengedheti magának, hogy elmenjen tanárnak. Szeretnénk, ha ez az 50-50 százalékos arány néhány év múlva visszaállna".

Visszajön-e az infláció? Senki sem tudja pontosan, hogy milyen inflációs világ vár várnak a nemzetközi gazdaságban, időnként konzultál az IMF-esekkel, az európai központ bank vezetőitől is kapnak tájékoztatásokat, a magyar jegybankelnökkel is beszél. Minimális veszélyt lát abban, hogy Magyarországon visszaemelkedjen az infláció, ezért a növekedésre kell helyezni a hangsúlyt, ez a közös célja a költségvetési és monetáris politikának. Ehhez kamatot kell csökkenteni, Nyugodtan, higgadtan, de fokozatosan segíteni kell, hogy a vállalkozók fejlesszenek, beruházzanak, technológiát fejlesszenek, ehhez kellenek az alacsonyabb hitelkamatok is. Nem akar beavatkozni a kormány a jegybank dolgába, de magas kamatkörnyezetben is hoztak olyan döntéseket, amelyek arra biztatják a vállalkozókat, hogy beruházzanak.

A gazdasági növekedés felelőse a gazdasági miniszter, ezt neki meg kell oldania - jelölte ki az új kisfőnököt Orbán.

link Forrás