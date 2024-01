Boris Johnson szerint a világnak arra van szüksége, hogy Trump visszatérjen

Erős képpel indította eheti publicisztikáját a Daily Mail online hasábjain Boris Johnson volt brit miniszterelnök, aki szerint a „nyugati liberális értelmiség végre észrevette a novemberi amerikai elnökválasztás valószínű eredményét, és úgy visítanak, mint az öreg banyák, akik felugrálnak a zongoraszékre, ha az alsószoknyájában felfedeznek egy egeret.”

Nem meglepő módon Johnson Donald Trumpot támogatja az elnökválasztáson, egész pontosan úgy fogalmaz: „Egy Trump-elnökség az, amire a világnak szüksége van.” Johnson egyik legfőbb érve meglepő módon az, hogy amennyiben Trump megnyeri a választást, és támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban, az „nagy győzelem lehet a világ számára”.

photo_camera Boris Johnson és Donald Trump 2019-ben, New Yorkban.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Annyiban biztosan meglepő lehet ez a gondolatmenet, hogy Trump még tavaly december közepén is Putyint idézte egy beszédében (amelyben egyébként Kim Dzsongunt dicsérte, és Orbánra is hivatkozott), és többször is dicsekedett az orosz kormányfővel való kapcsolatával, ahogy kétségbe vonta azt is, hogy Amerika támogatja-e a továbbiakban Kijevet, ha őt választják meg elnöknek.

Igaz, azt is mondta a minap, hogy 24 órán beül véget tudna vetni Oroszország Ukrajna elleni háborújának, amire Zelenszkij csak annyit reagált:



„Ha meg tudja állítani a háborút 24 óra alatt, akkor szerintem elég lesz Kijevbe jönnie bármelyik nap, amikor itt vagyok.” De vissza Johnsonhoz! A volt miniszterelnök szerint Trump nem felejtkezik el az ukránokról, sőt, „éppen ellenkezőleg, miután kiderítette, ahogy azt biztosan meg is tette, hogy Putyinnal nem lehet alkut kötni, szerintem jó esély van rá, hogy megkétszerezi az erőfeszítéseket, és befejezi, amit elkezdett – úgy, hogy megadja nekik, amire szükségük van a győzelemhez.”

„Trump alatt minden esély megvan rá, hogy a nyugat erősebb lesz, a világ pedig stabilabb lesz” - fejtegette Johnson Trump megválasztásának előnyeit.

Hozzátette azért azt is, hogy a volt republikánus elnököt, akit jelenleg épp 4 büntetőperben összesen 91 bűncselekménnyel vádolnak, „elkapták néhány helytelen dolog mondásáért”.

Boris Johnson szerint azonban „a világnak most egy olyan amerikai vezetőre van szüksége, akinek az erőszak alkalmazására való hajlandósága, és a puszta kiszámíthatatlansága komoly elrettentő tényező lehet a nyugat ellenségei számára”.

Az én kedvenc részem az írásból egyébként az, amikor Johnson Trumpot nagy narancs léghajónak (great orange dirigible) nevezi egy ponton, ami „csodás módon újra felfújódik az Atlanti-óceán túloldalán.”

via Guardian