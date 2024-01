Karácsony, tényleg szégyelld magad!

Ungár Péter Károly, az ellenzéki LMP társelnöke az ellenzéki Karácsony Gergelyt támadó publicisztikát írt a kormány propagandaistállójába tartozó Indexre. Nincs ebben semmi furcsa, Ungár kollégája, Gyurcsány Ferenc nemrég írt cikket ugyanoda.

Abban sincs semmi furcsa, hogy az ellenzéki Ungár az ellenzéki főpolgármestert támadja, hiszen az ellenzéki LMP köztudottan arról tárgyal éppen, hogy a következő választáson azt a Vitézy Dávidot támogassa Karácsonnyal szemben, aki 2022 novemberében még az Orbán-kormány közlekedési államtitkára volt.

Friss cikkének közepe táján Ungár előbb megdicséri azokat a budapesti polgármestereket, akik „minden kerületi polgár érdekében akarják kormányozni a városrészüket”, majd szembeállítja velük Karácsonyt, a következő formában:

„Karácsony Gergely is így kezdte 2019-ben. Díszpolgári címet adott Tarlós Istvánnak. Aztán a szellemi polgárháború elleni küzdelem helyett Orbán legyőzését hirdette előválasztási kampányában, és tragikus politikai villamosbalesetéig a szellemi polgárháború egyik sánca mögül ropogtatta a panelgépfegyverét.” Micsoda bekezdés, micsoda panelgépfegyver, micsoda szónok! A Hitlerrel birkózó Churchill, a korai TGM és az érett Kossuth Lajos voltak eddig képesek arra, hogy ilyen fokon tüzeljék fel a hallgatóságukat pár egyszerű mondattal. Ebben az esetben mondjuk nem volt nehéz dolga Ungárnak. Kinek ne nyílna ki a kasza a zsebében attól a jóérzésű szavazópolgárokat máig elborzasztó emléktől, hogy

az ellenzéki előválasztás egyik miniszterelnök-jelöltje a magyar „demokraták” örök szégyenére a regnáló miniszterelnök legyőzését hirdette.

Mi jöhet legközelebb Karácsonytól? Mire használ ki egy olyan, egy normális országban nyilvánvalóan politikamentesen nemzetegyesítő eseményt, mint a hivatalban lévő kormányfő legyőzésére képes ellenzéki miniszterelnök-jelölt kiválasztása? A pódiumon állva felfal egy mindkét oldallal egyenlő távolságot tartó bennszülöttet a Józan Ész szigetekről? Vagy ami még rosszabb, megkérdőjelezi a fennálló, legitim hatalom valamelyik döntését?

Ungár Pétertől azért is adekvát ez a megjegyzés, mert a szégyenteljes események idején Karácsony Gergelyt támogatta. És azért is, mert ugyanezen az előválasztáson ő maga is elindult. Szombathelyen. Ahol akkorát kampányolt, hogy unikumként még óriásplakátjai is voltak.

Azzal a szöveggel, hogy

Ungár Péter az egyetlen ember, AKI LEGYŐZNÉ Hende Csabát.

Mármint a helyi fideszes jelöltet.

Karácsony, tényleg szégyelld magad!

Update: Karácsony annyira nem bír magával, hogy a pártja a cikkem élesítése előtti pillanatban ezzel a bejegyzéssel „vágott vissza” Ungárnak: