„Ne aggódjanak, az európai támogatás továbbra is olyan erős, mint eddig” – üzeni az ukránoknak az EU külügyi vezetője

Külügyi tanácskozást tartanak hétfőn Brüsszelben, amelyen részt vesz Josep Borrell, az EU külügyi vezetője is. Bár a megbeszélés fókuszában ezúzzal a közel-keleti fejlemények állnak, Borrell érkezésekor az újságírók Ukrajnáról is kérdezték.

„Ne aggódjanak, ne aggódjanak, az ukránoknak nem kell aggódniuk” – mondta Borrell – „Az a tény, hogy a Közel-Keleten megoldást keresünk, nem jelenti azt, hogy nem támogatjuk továbbra is Ukrajnát. Az európai támogatás továbbra is olyan erős, mint eddig, és ez így is lesz.”

photo_camera Joseph Borrell, az Európai Unió külügyi főképviselője Fotó: JOHN THYS/AFP

A kérdés nyilván azért merült fel, mert egyre több jele van annak, hogy a nyugati támogatási kedv lankad Ukrajna esetében (pl. német Taurus rakéták) és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is egyre többször hívja fel a figyelmet arra, miért lehet fontos a kontinensnek, hogy támogassák a harcukat az Orosz megszállással szemben.

(Guardian)