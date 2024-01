Szerdától rekordsztrájkba kezdenek a német vasutasok

Hatnapos sztrájkba lépnek a német mozdonyvezetők szerda hajnaltól, miután a szakszervezetük elutasította a Deutsche Bahn állami vasút legújabb bér- és munkaidő ajánlatát.

A vállalat teherszállító-mozdonyvezetői már kedd este leteszik a munkát.

A szakszervezet eredeti követelése a heti kötelező munkaórák harmincnyolcról harmincötre csökkentése, változatlan bérek mellett. A DB ezt nem fogadta el, de augusztustól 4,8 százalékos, jövő áprilistól pedig további öt százalékos béremelést, és a heti munkaórák harminchét órára csökkentését javasolták. A vasutasok ezt egyelőre elutasítják.

A társaságnál 2015-ben tartották az eddigi leghosszabb, ötnapos sztrájkot. Egy német elemzőcég szerint a munkabeszüntetés akár egymilliárd eurós kárt is okozhat, mivel a Vörös-tengeren kialakult helyzet más szállítási útvonalakat is megzavart, a német gazdaság pedig egyébként is a recesszió küszöbén áll.

(via MTI)