Törökország még a héten jóváhagyhatja a svéd NATO-csatlakozást

A héten jóváhagyhatja Svédország NATO-tagságát a török parlament, írja belső forrásokra hivatkozva a Bloomberg. Ezzel a magyar kormány lehet az utolsó akadály a katonai szövetség északi terjeszkedése előtt.

Svédország másfél éve, a finnekkel együtt adta be NATO-csatlakozási kérelmét, az orosz–ukrán háború kitörése után. Finnországot áprilisban fel is vették, de a svéd csatlakozás jóváhagyását Törökország és Magyarország azóta is halogatta. Míg a magyar kormány szerint a parlament önérzetes fideszes többsége nem hajlandó ratifikálni, addig a török kormány egyértelműen kijelentette, hogy az általa terroristának tartott kurdok svédországi tevékenységét szeretné nehezíteni. Korábban a Kurdisztáni Munkáspárt tagjainak kiadatását kérték.

Fideszes politikusok az elmúlt hónapokban sok mindennel magyarázták, miért nem szavazott még az országgyűlés a svéd NATO-csatlakozás ratifikálásáról - itt összeszedtük néhány érvüket. A tavaszi ülésszakra vonatkozó program alapján a kérdés továbbra sincs a magyar kormány napirendjén, Szijjártó Péter Facebook-bejegyzése szerint azonban hétfő este - a hír megjelenése után pár órával - épp a svéd külügyminiszterrel tárgyalt.

Recep Tayyip Erdoğan végül október végén nyújtotta be a ratifikálásról szóló törvénytervezetet: a svéd csatlakozás kérdését összekötötte azzal, hogy az amerikai kongresszus jóváhagyja negyven darab F-16-os vadászgép eladását Törökországnak, és a meglévő flotta modernizálását.

Ha ratifikálják, Svédország várhatóan több száz katonát küldene Lettország Oroszországhoz közel eső részére, hogy megerősítse az ottani NATO-jelenlétet.