A jegybank hétpontos „szakmai cikkel” szállt bele Orbán kedvenc kamarai elnökébe, Parragh Lászlóba

Reálkamatok, infláció és gazdasági növekedés II. – clickbaitben gazdag korunkban elismerésre méltóan száraz, szakmai, ne féljünk kimondani, az Egy kifakadt furunkulus története 100 makrofotóban címet idézően olvasótaszító címet adta az MNB annak a kedden közzétett „szakmai cikknek”, amelyet Kuti Zsolt, a jegybank főközgazdásza írt (arról már ne is beszéljünk, hogy a második rész mindig rosszabb, mint az első). De aki nem fél belelapozni, a monetáris politikai szürke, szakkifejezésekben nyomasztóan gazdag steril környezete helyett egy élő, ízig-vérig izgalmas és emberi világot talál.

photo_camera Varga Mihály, Orbán Viktor, Parragh László és Matolcsy György az iparkamara 2020-as gazdasági évnyitóján Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Azt, hogy egy, a témájához értő közgazdász hogyan megy neki, helyenként személyeskedő megjegyzésektől sem mentesen Parragh László iparkamarai elnök gazdaság-, és azon belül monetáris politikáról szóló egyes állításainak.

(Ha már II. rész, nem árt egy előzményismertető: az elmúlt nagyjából másfél év a magyar gazdaságpolitikai elég hosszú kudarctörténete volt. A szarnak, kárnak nincs gazdája népi bölcsesség jegyében annak irányítói egymással civódva magyarázták, hogy a másik mit rontott el. Kezdetben Varga Mihály és Matolcsy György állt szemben egymással, majd beszállt a buliba Nagy Márton, Matolcsy egykori, Orbáni mostani kedvence – róla itt írtunk hosszabban –, mindeközben a partvonal mellől Orbán másik kedvence, Parragh László is meg-megszólal, főleg az MNB-nek szólogat be.)

Friss cikkében Kuti a „valótlanságokra épülő”, „legfeljebb hangulatkeltésre jó” állítások veszélyeiről ír, amire szerinte „jó példa Parragh László”, akinek a monetáris politikáról és jegybankról szóló szavai „a tényektől és a valóságtól távol álló” kijelentések, amik leginkább csak a közvélemény megtévesztésére alkalmasak.

Azt is írja Kuti, hogy „az MKIK elnöke nem látja át a jegybank és a monetáris politika működésének lényeges pontjait”, nincs tisztában „az egyik alapvető közgazdaságtani összefüggéssel” (azzal, hogy egy jegybank a saját veszteségét jegybankpénzben korlátlanul tudja finanszírozni). „Még Parragh Lászlónál sincs ott a bölcsek köve”, „persze kibicnek semmi sem drága”, sorakoznak a további megjegyzések, és tévhitnek nevezi az MNB vezető közgazdásza azt a Parragh-tételt is, hogy a reálkamat szintje határozza meg a hitelezést, mondván: „Parragh László állítását az MKIK saját 2023. júliusi kiadványa is cáfolja”.