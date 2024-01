Az OMSZ széttárja a karját, a betegszállító cég elérhetetlen, a SOTE nem válaszol Curtis anyjának ügyében

„Minden esetben, amikor mulasztás valószínűsége merül fel, Intézményünk belső vizsgálatot folytat le, melynek eredménye járhat akár munkáltatói intézkedéssel. A vizsgálat indulhat a beteg részéről történő bejelentés – melyet célszerű az Országos Mentőszolgálat felé megtenni – valamint előzetes belső ellenőrzés alapján. Az elmúlt évben, ahogyan korábban is több esetben folyt vizsgálat, ezekre nézve azonban a betegjogokra tekintettel Intézményünk nem tartotta indokoltnak a közvélemény tájékoztatását” – válaszolt az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kérdéseinkre Curtis órákig várakoztatott anyja ügyében.

A Curtis néven rappelő Széki Attila a napokban posztolt arról, hogy január 19-én anyjához mentőt kellett hívni, amire három órát vártak, majd „másodszori hívásra nagy nehezen megérkeztek”. Bejegyzését azzal folytatta, hogy anyját a Semmelweis Egyetem Sürgősségi Betegellátó Osztályára szállították, majd egész éjjel várták a hívást, hogy mikor mehetnek érte, aztán a rapper állítása szerint anélkül, hogy őket értesítették volna róla, anyját reggel hazaszállították a kórházból, az idős nőt pedig az végül mezítláb, köntösben, egy műanyag székre ültetve találták meg a társasház lépcsőházában.

photo_camera Curtis fotói a műanyagszékrő, amin anyját otthagyta a betegszállító egy kilincsre akasztott zacskóval, illetve egy földre dobott takaróval együtt Fotó: Curtis/Facebook

A betegszállításért, ahogy az Curtis posztjából is kiderül, a Filter - Fitt Kft. volt felelős, és ahogy a Blikk is írja, az OMSZ szerint „rendeletben szabályozott a mentők munkája, ennek értelmében a mentőszolgálat a betegszállítási feladatok felvételét, az illetékes betegszállító szolgáltató felé történő továbbítását, valamint a feladat teljesítésének követését végzi, a szállítás tényleges végrehajtására és körülményeire nincs ráhatása”. Mindezek mellett viszont az OMSZ azt is közölte a lappal, hogy megértik Curtis felháborodását, „és mivel mulasztás történhetett, az ügyben vizsgálat következik”.

Hasonlóan vizsgálat indult 2023 tavaszán Gálvölgyi János ügyében is, amiben később rendőrségi vizsgálat is indult, de még a belügyminisztérium is vizsgálatot kezdeményezett, hogy „visszamenőleg nézzék át a központi mentő irányító csoporthoz érkező hívások esetlapjait, és foglaljanak állást, indokolt-e a mentésirányítók továbbképzése, érzékenyítése”.

És bár akkor Gálvölgyi ügyében Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondta, hogy „a szabályok szerint a híres emberekkel sem lehet kivételezni, csak az ellátandó személyek állapotának súlyossága alapján dönthetnek a mentésirányítók”, most mégis újra felmerülhetett sokakban a kérdés, hogy csak a nagy nyilvánosságot kapó, illetve az ismertebb embereket érintő ügyekben indul-e hasonló vizsgálat. Emiatt kerestük meg az OMSZ-t, hogy megtudjuk:

mikor és milyen esetekben indul vizsgálat az Országos Mentőszolgálatnál,

kinek a kezdeményezésére indul vizsgálat,

évente átlagosan körülbelül hány ilyen vizsgálat indul,

az ilyen vizsgálatok hogyan zárulhatnak,

hány hasonló vizsgálat indult a tavalyi évben,

lehet-e tudni, hogy idén eddig hány vizsgálat indult,

és függenek-e mindezek attól, hogy „a mentők szerint nincs elég ember és autó a feladatok zökkenőmentes teljesítéséhez”?

A Győrfi Pál aláírásával – de nem Győrfi Pál mailcíméről – elküldött válaszlevél azzal kezdődik, hogy nem szabad „összemosni” az OMSZ „tevékenységével kapcsolatos elemzést más szervezetek működésével”. És ahogy azt eddig is lehetett tudni, most is közölték, hogy „Széki úr édesanyjának ügyében a hazaszállítást végző betegszállítók tevékenysége képezi a vizsgálat tárgyát”, mert „a betegszállítás nem az Országos Mentőszolgálat feladata”.

A válaszlevélben ezután leírták, hogy „az Országos Mentőszolgálat a feladatait megbízhatóan és magas színvonalon látja el”, és hogy 2023-ban „közel 1,3 millió betegnek segítettek”, illetve megszervezték „17 vármegye alapellátási ügyeletét”, ezeken felül pedig elvégezték „számos kiemelt rendezvény egészségügyi biztosítását is”. Azt is leírták, hogy „sürgős esetekben” „tovább tudták javítani a gyors helyszínre érkezés arányát még a legnagyobb terhelésű területen, Budapesten is”.

A válaszlevélben ezután tértek rá arra, hogy „mindezek alapján kijelenthető, hogy hamis látszatot kelt az a sajtóorgánum, amely egy hibagyanús esetet szándékosan felnagyítva és általánosítva mutat be és ezzel téves feltételezéseken alapulva a rossz működést próbálja bizonygatni”. Ezek után közölték, hogy „minden esetben, amikor mulasztás valószínűsége merül fel”, az OMSZ „belső vizsgálatot folytat le”. Kérdéseinkre, hogy évente átlagosan hány ilyen vizsgálat indul, már nem válaszoltak, mert „a betegjogokra tekintettel” nem tartották indokoltnak a közvélemény tájékoztatását.

Az utolsó kérdésre, miszerint a vizsgálatok függenek-e attól, „a mentők szerint nincs elég ember és autó a feladatok zökkenőmentes teljesítéséhez”, azt a választ kaptuk, hogy ez „egy olyan állításra épül, amely állítást” az OMSZ már többször is „kategorikusan cáfolt”. Azt írták, hogy „a »mentők szerint« valójában a MOMSZ vezetőjét és támogatóit jelenti, a mentődolgozók többsége semmiféle kapcsolatban sem áll velük”.

A levelet azzal zárták, hogy „az Országos Mentőszolgálat zavartalan működésének valamennyi személyi és tárgyi feltétele biztosított”.

A betegszállítót, aki otthagyta a lépcsőházban Curtis anyját, az ATV információi szerint azóta kirúgták. Ezt az információt a Filter - Fitt Kft.-től sajnos senki sem tudta megerősíteni, miután az interneten a cég adatai mellett fellelhető telefonszámok közül az egyik nem él, a másik telefonszámot pedig egy idősebb férfi vette fel, aki közölte, én vagyok a sokadik, aki ebben az ügyben telefonál, de sajnos nem tud segíteni, mert évekkel ezelőtt eladta a céget, így nem ő az illetékes. Ezen a ponton újra kerestem az OMSZ-t, hátha nekik, mint mentőszolgálatnak megvan a kontaktjuk a betegszállítást végző Filter - Fitt Kft. illetékeseihez, de az Országos Mentőszolgálattól azt a választ kaptam, hogy „nem áll módjukban elérhetőséget kiadni”.

Kerestem a Semmelweis Egyetem Sürgősségi Betegellátó Osztályát is, ahonnan miután telefonon nem adnak ki információkat, azt kérték, levélben érdeklődjek, hogy mikor, milyen feltételekkel és milyen körülmények között engednek haza, pontosabban szállíttatnak haza betegeket, illetve van-e a kórháznak arra vonatkozóan valami szabályzata, hogy ilyen esetekben értesíteni kell-e a hozzátartozókat arról, hogy a beteget hazaküldik, és a fenti ügyben történt-e mulasztás a kórház részéről. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Hogy valóban indult-e vizsgálat az ügyben bárhol is, egyelőre nem derült ki.