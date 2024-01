Kubatov Gábor szerint aki megvonja a Fraditól a támogatást, az nincs tisztában a nemzeti érzéseinkkel

Kissé indulatos Facebook-posztban reagált Kubatov Gábor a híre, miszerint a Mahart Passnave Kft. nem szponzorálja tovább a Fradi női kézicsapatát, mint írja, „arra hivatkozva, hogy a csapat eredményessége a tavaly márciusban 3 évre meghosszabbított szerződés aláírása után jelentősen visszaesett”.

Kubatov ezután hosszasan sorolja a csapat azóta elért eredményeit, bizonyítandó, hogy az indoklás hamis, a csapat pedig valójában jobb lett. És mint fogalmaz:



„Ezen tények után a szerződés felbontása vérlázító, az eljárás és a stílus pedig végtelenül primitív.” A Ferencvárosi Torna Club elnöke azt is hozzátette: sem az elveikből, sem a megkötött szerződésből nem engednek, és jogi eljárást kezdeményeznek, a (jelenleg egyébként Lázár János építési és közlekedési miniszter alá tartozó) Mahart Passnave döntéshozói ugyanis tájékozatlanok, és döntésükkel - vagyis hogy nem szponzorálnak tovább - ellehetetlenítik a női kézilabdacsapat működését.

Posztját pedig az alábbi dörgedelmes sorokkal zárta, mellékelve az abban többször is nevesített Bényi Szabolcs (a Mahart Passnave vezetője) fotóját is, hogy mindenki tudja, kiről is van pontosan szó: