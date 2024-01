Alex Sorossal pózolt Orbán jó barátja, Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök

Szerdán Szkopjéban találkoztak a nyugat-balkáni országok vezetői uniós es amerikai diplomatákkal, írja a European Western Balkans. Közös nyilatkozatukban megerősítették a régióra vonatkozó, novemberben elfogadott uniós növekedési terv iránti elkötelezettségüket, és folytatták az uniós normákon alapuló közös regionális piacról szóló tervek kidolgozását.

A találkozón részt vett Dimitar Kovacevski, Észak-Macedónia miniszterelnöke, Edi Rama albán miniszterelnök, Milojko Spajic montenegrói miniszterelnök, Albin Kurti koszovói miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb elnök is. Az EU részéről Gert Jan Koopman, az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatóságának főigazgatója és James O'Brien, az európai és eurázsiai ügyekért felelős amerikai helyettes államtitkár volt jelen a találkozón.

Érdekesség: a tárgyalásokon ott volt Alexander Soros, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) elnöke is, és a közös képen együtt pózolt Vucic elnökkel, aki Orbán Viktor nagy barátja. Vucic és Soros nem először találkozott, korábban több barátságos hangulatú beszélgetést is folytattak. A képet Vucic a saját Facebook-oldalán is megosztotta.