Donald Trump simán megnyerte a New Hampshire-i előválasztást is

A szavazatok több mint 85 százalékának megszámolása után Donald Trump 54,4 százalékon, Nikki Haley 43,7 százalékon áll New Hampshire-ben. Ez azt jelenti, hogy a volt amerikai elnök Iowa után a második republikánus előválasztást is megnyerte.

Trump 1976 óta az első, aki Iowában és New Hampshire-ben is győzött a republikánus előválasztáson. Ezzel az eredménnyel gyakorlatilag Trump végső győzelme is eldőlt. Haley előzetesen ugyan bízott benne, hogy New Hampshire-ben megelőzheti Trumpot, a szavazók többsége azonban még ebben a moderáltnak számító államban is a volt elnököt választotta.

photo_camera Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Haley ennek ellenére még nem jelentette be visszalépését, mint pár napja Ron DeSantis. Valószínűleg azért, mert a következő előválasztási fordulót Dél-Karolinában rendezik február 24-én. Ez az az állam, amit két cikluson keresztül kormányzóként vezetett. Viszont a közvélemény-kutatások ott is Trump győzelmét vetítik előre.

Haley-n már csak a csoda segíthet. Ha ilyen nem történik, az idei novemberi választáson is Trump lesz a Republikánus Párt jelöltje.

(via Reuters)