Nem kerültünk közelebb a világvégéhez, továbbra is 90 másodperccel éjfél előtt áll a végítélet órája

Kedden délelőtt jelentette be a végítélet órájának idei állását a Bulletin of Atomic Scientists: a testület értékelése szerint tavaly óta nem került közelebb az emberiség a kipusztuláshoz, így továbbra is 90 másodperccel vagyunk a teljes végítéletet jelentő éjfél előtt.

Rachel Bronson, a Bulletin vezérigazgatója a bejelentéskor az emberiséget fenyegető veszélyek közt említette az orosz-ukrán háborút, a Hamasz október 7-i támadását, a nukleáris erővel rendelkező államokat is potenciálisan érintő, szélesebb regionális háború esélyét, a klímaváltozás környezeti hatásait (erdőtüzek, áradások, egyéb természeti katasztrófák), a diszruptív technológiák és a mesterséges intelligencia jelentette fenyegetéseket, a járványokkal kapcsolatos biológiai kutatásokat, valamint a jövőbeli járványok létrehozásával kapcsolatos kockázatokat is.



photo_camera A végítélet órája 2024-ben is 90 másodperccel éjfél előtt áll. Fotó: Anna Moneymaker/Getty Images

Bronson arról is beszélt, hogy a végítélet órája nem a félelemkeltésről, hanem a sürgősségről és a sürgetésről szól. Arra figyelmezteti a nyilvánosságot, hogy milyen közel vagyunk ahhoz, hogy a saját magunk által létrehozott technológiákkal elpusztítsuk a világunkat.

Az óra állásáról minden évben a Bulletin Tudományos és Biztonsági Tanácsának szakértői döntenek, konzultálva a szponzori testülettel, amelynek jelenleg kilenc Nobel-díjas tagja van. Az órát hagyományosan novemberben állítják be, bár a végleges óraállítást a januári éves leleplezésig még módosíthatják.

A Bulletin of the Atomic Scientists-t az atombomba kifejlesztésével foglalkozó, Manhattan-projekten dolgozó tudósok egy csoportja alapította 1947-ben, ekkor a végítélet óráját 7 perccel állították éjfél elé. Eredetileg a szervezetet a nukleáris fenyegetettség mérésére hozták létre, de 2007-ben a Bulletin úgy döntött, hogy a klímaváltozást is figyelembe veszi a döntéshozatal során. Az elmúlt 77 évben a végítélet óráján mutatott időt az alapján változtatták, hogy a tudósok szerint az emberi faj milyen közel van a teljes kipusztuláshoz. Van, amikor változik, van, amikor változatlanul hagyják.

Egyébként kedvező folyamatok esetén az órát visszafelé is lehet állítani: az óramutató 1991-ben került a legtávolabb éjféltől, egészen pontosan 23 óra 43 percre, amikor is a Bush-kormányt aláírta a Szovjetunióval a hadászati atomfegyverek csökkentéséről határozó START megállapodást. 2016-ban pedig 23 óra 57 percre állították vissza, elismerve az iráni nukleáris megállapodást és a párizsi klímaegyezményt.

A végítélet óráját tavaly, főként az orosz-ukrán háború miatt állították 90 másodpercre éjféltől, ami a valaha volt legközelebbi időpont a pusztuláshoz: 2020-tól egészen tavalyig 100 másodperccel jártunk éjfél előtt. (Newsweek)