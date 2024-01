Beltiltaná a miniszter Magyarországon a műhúst

Az olasz kormányhoz hasonlóan be akarja tiltani a szintetikus húsok gyártását és forgalmazását Magyarországon Nagy István agrárminiszter. A műhúsnak Nagy annak apropóján üzent már nem először hadat, hogy a Coldiretti olasz termelői szervezet elnökével egyeztetett Budapesten, és mint mondta, az olasz példát követendő példának tartja.

"Meg kell becsülni a normalitást és a gazdák munkáját, akik két lábbal a földön állnak. Az emberek egy része ugyanis eltávolodott a természettől, álromantika alakul ki az élővilág kapcsán. A társadalom többségének meg kell értenie, hogy a gazdák nélkül nincs élelmiszer és nincs jövő sem"

- áll az agráminisztérium közleményében. Ennek érdekében nemcsak itthon tiltanának, a szabályozás kérdése Magyarország uniós elnökségének napirendjén is szerepel.

Olaszország novemberben az Európai Unióban elsőként tiltotta be a tenyésztett húst és az abból származó készítmények gyártását és forgalmazását, annak a kistermelői szövetségnek a kezdeményezésére, akikkel most a magyar miniszter is tárgyalt.

photo_camera 3D nyomtatóval előállított növényi alapú fehérje Barcelonából. Fotó: JOSEP LAGO/AFP

Nagy István már korábban is letette az asztalra, hogy "a vidéki életmód védelmében" törvényjavaslatot nyújt be, és az olasz modellt követve korlátozni akarja a laboratóriumi termékek emberi fogyasztásra való alkalmazását. Szerinte, ha elterjed a szintetikus hús, azzal "a hagyományainkat és a kultúránkat bontjuk fel, ami aztán olyan gyökértelenséghez vezet, aminek beláthatatlan következményei lehetnek".



Egyes előrejelzések szerint 2040-re az elfogyasztott húsok több mint fele nem élő állatből származik majd. A műhúscégek ma még elsősorban növényi alapanyagokat használnak, de a várakozások szerint a szintetikus húsok többségét a jövőben már az állati sejtek laboratóriumi tenyésztéséből előállított, vagyis genetikailag állati eredetű műhúsok teszik majd ki.