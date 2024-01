Aki magyar, Csádba megy: az Orbán Gáspár-eset napvilágra kerülése után bejelentették, hogy egy magyar kormányzati ügynökség két hete irodát nyitott Csádban

Pénteken napvilágra került, hogy a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár egy hivatalos tárgyalódelegáció tagjaként Szijjártó Péterrel egy hivatalos tárgyalódelegáció tagjaként a csádi fővárosban járt, ideje egy részét oszlopok mögé bújással és egyéb álcázással töltve (bár századosi rangban szolgál a honvédségnél, a felvételeken civil ruhában látható). Miután nem akármilyen kavarások után ez kiderül, szintén pénteken bejelentették, hogy épp Csádban, a főváros N'Djamenában már január első felében megnyitott a Hungary Helps Ügynökség első afrikai irodája. Erről Azbej Tristan, a külügy üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára beszélt egy konferencián.

Hogy miért csak most árulták ezt el, miért épp ott nyitott meg a magyar kormányzati ügynökség irodája, az nem derült ki.

Az államtitkár azt mondta, hogy a Hungary Helps Ügynökség két héttel ezelőtt „személyi jelenléttel megnyitotta első afrikai kirendeltségét”. Az MTI tudósítása szerint a kirendeltség feladatairól azt mondta: annak az elvnek kell eleget tennie, hogy Magyarország segítsége nem leereszkedő, hanem emberi segítség, személyes, közvetlen kapcsolatokon nyugszik, ugyanakkor választ keres a megsegítendő emberek igényeire.

Azbej Tristan arról is beszélt egyébként, hogy „Afrika nem csupán egzotikum, kalandtúrák célpontja, hanem az a kontinens, amely nem csak Magyarországnak, Európának, de »az egész világnak a jövőjét is meg fogja határozni«”, és hogy ez a kontinens az, amely „várhatóan az utolsó nagy népességrobbanás előtt áll”. A Száhel-övezet háborús konfliktusairól azt mondta, ha a térség káoszba süllyed, akár 100 millió menekült is elindulhat Európa felé. Magyarország ezért kezdett szerepvállalásba a Száhel-övezetben, és a segítségnyújtás egyik pillére az államtitkár szerint „a hozzájárulás a békéhez, akár magyar honvédek közreműködésével is.”