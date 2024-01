Jogosítvány nélkül vezetett az újpesti halálos közúti baleset okozója, akinek garázdaság és testi sértés miatt is volt már rendőrségi ügye

Garázdaság és testi sértés miatt is volt már rendőrségi ügye az újpesti halálos közúti baleset okozójának, írja a Blikk a férfi ismerősére hivatkozva. M. Pétert többnapos hajtóvadászat csütörtökön fogták el Szigetszentmiklóson.

Hétfőn öt jármű ütközött össze az újpesti Rózsa utcában. A balesetben meghalt egy férfi, a mellette ülő 14 éves lánya pedig megsérült. Az ő autójukban rohant bele egy Mercedes, aminek következtében két másik autó és egy busz is összetört. A Mercedes sofőrje vérző fejjel menekült el a helyszínről.

A lap információi szerint a rendőrség már korábban bevonta M. jogosítványát ittas vezetés miatt, de volt rendőrségi ügye kábítószer birtoklása miatt is. M. egyik ismerőse a lapnak nyilatkozva azt mondta, M. „agresszív ember”, aki „testi sértések miatt volt már büntetve”, és „felfegyverkezve elkövetett garázdaság is szárad a lelkén”. Az ismerős azt is mondta a Blikknek, hogy „jobb, hogy a baleset helyszínén nem állították meg a civilek, mert nagy valószínűséggel nem hagyta volna magát”.