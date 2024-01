Jürgen Klopp távozik a Liverpooltól

A szezon végén távozik a Liverpool éléről Jürgen Klopp. A német edző 2015 októberében vette át a brit klub irányítását, és a szerződése 2026-ig tart.

Vezetésével a csapat 30 év után először nyerte meg az angol bajnokságot, és győzni tudtak a Bajnokok ligájában is, nyolc és fél év alatt összesen hat trófeát szerezve.

A klub honlapján megjelent közlemény szerint Klopp már novemberben jelezte a klubvezetés felé, hogy távozni fog. Otthagyja a klubot a stábja is, azaz a két asszisztense, Pepijn Lijnders és Peter Krawietz is, illetve a fiatal játékosok fejlesztéséért felelős Vitor Matos is.

Klopp azzal indokolta a korai bejelentést, hogy így van lehetőség a megfelelő átadás-átvétel megteremtésére, hogy a klub továbbra is jó kezekben maradjon. Hozzátette, tudja, hogy sokakat sokként ér majd a hír, de meg tudja magyarázni a dolgot, és hogy imádja a klubot, a várost, a rajongókat, a csapatot, mindent, de mégis úgy érezte, hogy ez az a döntés, amit meg kell hoznia. Úgy érezte, elfogyott az energiája, és most ugyan teljesen jól van, de tudta, hogy el fog jönni ez a pont, mert nem fogja tudni újra és újra és újra elvégezni ugyanazt a munkát.

A változásnak idén magyar vonatkozása is van, hiszen éppen Klopp irányítása alatt mutatkozhatott be a brit bajnokságban Szoboszlai Dominik, aki az idei szezon nagy részében kezdő lehetett a Premier League jelenleg első helyén álló csapatban.

A Liverpool szezoneleji kilátásairól és a Klopp előtt álló kihívásokról hosszabban is írtunk tavaly augusztusban.