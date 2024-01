Kubatov Lázárról: „Ha ilyeneket meg lehet tenni, akkor hogy követeljük meg az állampolgárainktól, hogy jogkövető magatartást folytassanak?”

„Nagyon barátságtalan és nagyon sportszerűtlen lépés” – ismételte meg a HírTV-nek Kubatov Gábor, amit a Fradi női kézilabda csapata körül kibontakozó ügy kapcsán gondol.

Kubatov még kedden egy indulatos Facebook-posztban reagált arra, hogy a Mahart Passnave Kft. nem szponzorálja tovább a Fradi női kézicsapatát. „A szerződés felbontása vérlázító, az eljárás és a stílus pedig végtelenül primitív” – írta akkor. A részben állami tulajdonú Mahart Passnave Kft-ért az Építési és Közlekedési Minisztérium felel, ahol még aznap elmondták a 444 megkeresésére, hogy maga Lázár János rendelte el a szponzorációs szerződések felmondását, illetve meg is tiltotta új támogatási együttműködések megkötését.

Az RTL megkeresésére ezután napokig nem reagált Kubatov. Úgy tűnt, nem akarja feszegetni az ügyet tovább. Majd pénteken előbb egy molinó jelent meg a Mahart jegyirodáján, majd estére bement a HírTV stúdiójába az FTC elnök/Fidesz pártigazgató. A felvételből pedig kiderül, komolyan sérelmezi Lázár lépését.

„Az ottani vezetőket javarészt ismerem. A miniszterrel is nyilván frakciótársak vagyunk. Úgy bontották fel a szerződésünket, hogy erről nem is szóltak” – mondta most. Elismételte azt is, hogy a szponzorszerződés felmondása kényelmetlen helyzetbe hozta a csapat költségvetését, ez az összeg is benne volt a tervekbe. De van egy másik, a moralitást érintő problémája is – mondta.

„A magyar államnak jó példát kell mutatnia a szerződések tekintetében. Ha az állam olyan példát mutat, hogy felmond bármilyen szerződést gyakorlatilag indok nélkül, vagy jogellenesen, hogy várja el az állampolgáraitól, hogy jogkövetők legyenek? Nekem ez a személyes problémám. Persze ilyenkor nem a Fradiért, hanem a hazámért, az állam működéséért aggódom. Ha ilyeneket meg lehet tenni, akkor hogy követeljük meg az állampolgárainktól, hogy jogkövető magatartást folytassanak?” – zárta. A kézicsapatot érintő rész az alábbi felvétel első három percében hangzik el: