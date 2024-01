Schmidt Mária szerint „megdöbbentő intézkedés”, hogy Németországban tömegtüntetések vannak a nácizmus és a fasizmus ellen

Az elmúlt években megszokhattuk, hogy a NER-es szellemi elit időről időre szeretett elborzadni nyugat-európai városokon, országokon. A német nyelvterület különösen gyakran kerül célkeresztbe, legyen szó akár konkrét városról, mint Bécs, akár egy egész országról, ami Németország.

Schmidt Mária az elszörnyülködésekben is különösen erős meneteket tud nyomni. Bár nem utazik a helyszínre, mint Lázár János, ő Magyarországról is tűpontos képet tud festeni a német közállapotok válságáról. 2017-ben például arról elmélkedett, hogy a németek megvalósítják Hitler tervét – valószínűleg sokan úgy érthették, hogy ezt magyar szemszögből nézve dicséretnek szánhatta, mert három napra rá megkapta a Német-Magyar Barátság díját.

A lendület azóta is kitart. Most például annak a szélsőjobboldali AfD-nek az EP-képviselőjét, Maximilian Kraht hívta meg Budapestre, amely párt egyes politikusai ősszel egy titkos találkozón vettek részt többek között egy osztrák neonáci kezdeményezésére, amelyen többek között arról a tervről tárgyaltak, aminek a megvalósításával tömegeket lehetne deportálni Németországból. Az eset után több tíz- és százezres tömegtüntetés volt német nagyvárosokban a főleg a keleti országrészben népszerű AfD ellen, sokan a párt betiltását követelik.

photo_camera Schmidt Mária egy tavaly nyári rendezvényen



A közpénzekkel vastagon kistafírozott XXI. Század intézet viszont konferenciára hívja a párt politikusát (két másik AfD-s szélsőjobbost pedig a Mi Hazánk hívott meg Budapestre). Schmidt Mária az Európa az uniós választások előtt – A német ellenzék című rendezvényre hívta el Kraht, illetve Götz Kubitscheket, a Sezession című jobboldali lap főszerkesztőjét (hogy a többi német ellenzéki pártot, így az AfD-nél országos népszerűbb és elfogadottabb CDU/CSU-t ki képviselte a rendezvényen, az MTI híréből nem derül ki, ami akár azt is jelezheti, hogy senki). Kubitschekről egyébként, bár csak főszerkesztőnek titulálta, azt is tudni lehet, hogy iszlámellenes szélsőjobbos aktivista, többször volt szónok a náci Pegida rendezvényein.

Ennyi előjáték után jöjjön a lényeg: hogy miről is szól az élet most Németországban. Ezt végül is Schmidt Mária mondta el, de hát nála jobban ki is tudhatná.

Németországnak idén „arra a kérdésre kell választ adnia, hogy kitart-e a demokrácia mellett vagy a diktatúra irányába indul el”

– dobta be merészen Schmidt, de mielőtt Krah vagy Kubitschek tiltakozni kezdhettek volna, hogy ők aztán nem akarnak diktatúrát, a magyar politikai gondolkodás nagyasszonya egészen váratlan irányba kanyarította a gondolatmenetét. Az MTI tudósítása szerint ugyanis arról beszélt, hogy

„az utóbbi időben egyre több olyan »megdöbbentő intézkedés« történik Németországban, amelyeket korábban senki nem gondolt volna. Példaként elmondta, mostanában százezres tömegtüntetéseken harcolnak a nácizmus és a fasizmus ellen Németországban, méghozzá úgy, hogy ezeket a megmozdulásokat a kormány és a kormánykoalíció pártjai szervezik”.

Tehát, ha a kormánypropaganda szekerét ezerrel toló Schmidtet jól értjük, megdöbbentő, hogy százezres tömegtüntetések vannak Németországban a nácizmus és fasizmus ellen. Vagyis ezek szerint az lenne a természetes, hogy Németországban senkit nem zavar a nácizmus és fasizmus.

Persze az is lehet, hogy az lepte meg, hogy kormánypárti aktivisták szerveznek a nácizmus és a kirekesztő gondolatok ellen tüntetést. Mert mondjuk az biztos, hogy Magyarországon ehhez nem szokhatott hozzá.