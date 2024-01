Betetőzött a legújabb TikTok-trend: biztonsági őrökkel kell védeni rózsaszín műanyag bögréket az üzletek előtt sátrazó fanoktól Amerikában

Egészen elképesztő jelenetekkel indult 2024. A tavalyi év utolsó napján megjelent a Starbucks és a Stanley Cup rajongói által már régóta várt valentin-napi bögre/termosz-kollaboráció, ami azóta tömeghisztériát váltott ki, főleg az Egyesült Államokban. Tini és nem tini lányok csapatai vertek sátrat az egyenként körülbelül 16 ezer forintos elviteles bögréket árusító üzletek előtt, hogy aztán nyitás után egymást akár lökdösve is szerezzenek maguknak belőlük. A helyzet miatt egyes boltokba már biztonsági őröket kellett felvenni, sőt, pár napja egy nő telerakta a kosarát nagyjából 900 ezer forint értékben bögrékkel, majd fizetés nélkül távozott velük a boltból, hogy végül a rendőrök állítsák félre egy közeli autópályán.

photo_camera Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

De miért ez az őrület? Egy bögréért. Pontosabban egy rózsaszín és egy piros színű termoszbögréért. A Stanley Cup márka fő terméke egy színes elviteles bögre, ami főleg a TikToknak és az Instagramnak köszönhetően lett most nagyon népszerű. A termoszokat még 1913-ban dobták piacra azzal reklámozva őket, hogy „eltörhetetlenek”, kezdetben pedig inkább túrázóknak marketingelték. Pár éve azonban egyre több tartalomkészítő kezdett posztolni a bögrékről a főleg egészség- és környezettudatos nőkből álló célközönségüknek.

Az elmúlt 2 évben olyan népszerű lett a márka, hogy csak a #Stanleycup hashtag alatt futó videók összesen 7 milliárd megtekintést szedtek össze. Ezek a videók pedig főleg arról szólnak, hogy emberek bemutatják, hogy miket isznak a termoszukból, hol tárolják a termoszukat és milyen kiegészítőik vannak hozzá. Egy darab bögrétől ugyanis még nem számítasz igazi fannak, ezekhez a termoszokhoz rengeteg kiegészítő is kapható, amivel többek között ételt is tárolhatsz a tetején, különböző védőtokokkal óvhatod az egyébként törhetetlennek marketingelt bögrédet, sőt még kicsi díszeket és saját bögrehátizsákot is vehetsz rájuk.

A védőtokok azért is értelmezhetetlenek, mert a bögre nem csak a reklámja alapján törhetetlen. Tavaly novemberben hatalmas hír lett belőle, hogy egy nőnek kigyulladt a kocsija, és az egyetlen dolog ami túlélte a tüzet, az a narancssárga termosza volt. Sőt, nem csak a bögre élte túl a tüzet, de még a benne tárolt jegeskávé és az abban található jégkockák sem olvadtak el.

Ettől a bögre csak még híresebb lett, mostanra pedig a Stanley Cup már státuszszimbólummá vált egyes körökben. Az igazi rajongóknak pedig nem csak egy termosza van, hanem teljes gyűjteménye, hogy minden ruhájukhoz és kedvükhöz legyen passzoló darab.

Egy termosz mind felett

Azaz csak majdnem mindegyikhez. Eddig ugyanis a Stanley Cup rengeteg pasztell színű és mintás bögréi között se élénk rózsaszín, se piros nem volt. Shelley E. Kohan a Syracuse Egyetem kiskereskedelmi menedzsment professzora pedig arról beszélt a New York Timesnak, hogy szerinte „a többször használatos bögre mostanra olyan divat-kiegészítőjévé vált, mint egy táska vagy egy öv.”

„Ha egy különleges színt vagy egy limitált kiadást adnak ki belőle akkor az divatőrülethez vezet”.

Arról nem is beszélve, hogy a vízivás önmagában is egy furcsa közösségi médiás trenddé vált: a TikToknak van egy WaterTok nevű sarka, ahol az emberek különböző fantáziadús hidratálási módszereket mutatnak be. Nem ismeretlen az „érzelmi támogatást nyújtó vizes palack” kifejezés és a Stanley pedig csak az egyik eleme ennek az ökoszisztémának.

A Stanley mostani limitált kollaborációja csak az Egyesült Államokban, a Target és a Starbucks üzleteiben kapható, előbbi a limitált kiadású poharakat egy „exkluzív Galentine's Collection” részeként forgalmazza. Ráadásul a Target weboldalán már el is fogytak és a Starbucksnak is már csak pár üzletében vehetnek azok, akik előtte szereztek egy a vásárlásra feljogosító jegyet.

Bögre-bűnözés

Annyian akartak ugyanis a poharakból vásárolni, hogy egyes Targetekben külön biztonsági szolgálatot kellett felállítani melléjük és szigorú fejadagokat vezettek be. Egy ember maximum két poharat vehet el. Aki pedig valahogy a parkolóban sátrazás és a hatalmas sorok végigállása után is mégis lemaradt a bögrékről, az bármikor vásárolhat egyet online az eBayen vagy az Amazonon, ahol egyes esetekben több mint 100 ezer forintot is elkérnek értük.

Ezért fordulhatott elő az is, hogy a napokban több, a bögrékhez kapcsolódó bűntényt is elkövettek emberek. Egyes videók alapján volt aki a poharakat őrző bolti eladókat lökdösve próbált meg egy dobozzal ellopni belőlük, de pár nappal ezelőtt egy 23 éves nőt 65 lopott bögrével a csomagtartójában értek utol a rendőrök az autópályán, miután fizetés nélkül kisétált velük egy kaliforniai üzletből. Utóbbit azóta letartóztatták és a nagyjából 900 ezer forint értékű bögréket pedig lefoglalták. A rendőrség később azt írta Facebookon, hogy