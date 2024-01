Félmilliárdos rabláshoz adott tippet a rendőr, végül csak elkapták

2014. szeptember 29-én kora reggel hat férfi fegyverrel támadott meg egy lakásban kínai állampolgárokat, akiket arra kényszerítettek, hogy a részben euróban és dollárban náluk lévő 580 millió forintot(!) átadják.

A hat rabló nem véletlenszerűen kopogtatott be a kínaiak ajtaján, a tippet egy rendőrtől kapták, aki szolgálatával összefüggésben szerzett tudomást arról, hogy hogy a nagykereskedelmi tevékenységet végző kínai állampolgárok jelentős összegű, akár több százezer eurót elérő készpénzt tartanak budapesti otthonukban, illetve meghatározott rendszerességgel a pénzt sporttáskákba csomagolva egy szlovákiai bankba szállítják.

A rendőr ezután rávette egy ismerősét, hogy hozza őt össze bűnözőkkel azért, hogy a segítségükkel megszerezzék a pénzt. A tippadásért a rendőr a bűncselekmény elkövetéséből származó vagyonból 30 százalékos részesedést kért.