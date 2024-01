Izrael azt szeretné, hogy az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének ne legyen szerepe Gázában a háború után

Izrael azt szeretné, hogy az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének (UNRWA) ne legyen semmilyen szerepe Gázában a háború után – reagálta Jiszráel Kac izraeli külügyminiszter arra, hogy a gyanú szerint az ENSZ-ügynökség egyes munkatársainak közük volt az Izrael ellen tavaly október 7-én elkövetett terrortámadáshoz.

Az izraeli kormány garantálni akarja, hogy az UNRWA „ne képezze részét a megoldásnak” a palesztin területen, és Kac a közleményében arra is kitért, hogy szerinte az UNRWA-nak minden tevékenységével fel kellene hagynia.

Az UNRWA vezetője pénteken közölte, hogy azonnali hatállyal szerződést bontottak azokkal, akikkel kapcsolatban felmerült, hogy közük lehet a terrortámadáshoz, és vizsgálat is indult. A vádak nyilvánosságra kerülése után több ország, köztük a legnagyobb finanszírozó, az USA is bejelentette, hogy felfüggeszti az UNRWA támogatását. Nem sokkal később hasonló bejelentést tett, és ideiglenesen leállította az UNRWA támogatását Finnország, Olaszország és az Egyesült Királyság is.

photo_camera Az UNRWA ételt oszt Gázában 2018. augusztus 29-én. Fotó: Mahmud Hamsz/AFP

A Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) főtitkára, Husszein es-Sejk szerint a palesztinoknak az „izraeli agresszió” közepette jelenleg égető szüksége van az UNRWA támogatására. „Arra kérjük a támogatás leállításáról döntő országokat, hogy vizsgálják felül elhatározásukat” – írta Sejk, aki szerint az UNRWA támogatásának megszüntetése politikai és humanitárius kockázattal jár.

A Gázai övezetet uraló Hamász arra szólította fel az ENSZ-t és a nemzetközi közösséget, hogy „ne engedjenek az izraeli fenyegetéseknek és zsarolásnak”, egyúttal azzal vádolta meg Izraelt, hogy minden nemzetközi segélytől el akarja vágni a gázaiakat.

A Hamász október 7-én hajtott végre összehangolt terrortámadást Izrael déli részén, az offenzívában 1200 ember meghalt, és több mint 3000 megsebesült. A szervezet Gázába hurcolt 240 túszt, akik közül azóta százat elengedett. Izraeli források szerint 132-en még mindig az övezetben raboskodnak, 28-an pedig feltehetően már halottak. Válaszul Izrael hadműveletet indított a Hamász felszámolására. A gázai háború palesztin halottjainak száma időközben már meghaladta a 26 ezret. (BBC, MTI)