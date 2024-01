Összeomlott a bíróságon az újpesti gázoló

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírója a szökés, az elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye miatt első körben egy hónapra elrendelte annak a 40 éves férfinak a letartóztatását, aki hétfőn halálos balesetet okozott Újpesten – írta meg a Blikk.

Miután több napi rejtőzködés után csütörtökön Szigetszentmiklóson elfogták a rendőrök, M. Péter összeomlott a bíróságon, és a kihallgatásán elismerte, hogy vezetéstől eltiltás hatálya alatt ült a volán mögé, így okozott balesetet – írja a lap. Az M. Péter elfogásaa után készített kábítószergyorsteszt pozitív lett.

A Blikk szerint az alkoholista M. Pétert többek között felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt is elítélték már. A rendőrség már korábban bevonta a jogosítványát, többszöri ittas járművezetés miatt: nemcsak részegen, hanem droggal a szervezetében is vezetett már kocsit, de kábítószer-birtoklás miatt is volt már rendőrségi ügye.

Halált okozó közúti baleset gondatlan okozásával, segítségnyújtás elmulasztásával és járművezetés eltiltás hatálya alatt bűncselekményekkel gyanúsítják.

A hétfő 19:30 körül történt balesetben M. Péter egy Mercedes R320-szal az újpesti Rózsa utcában, a Deák Ferenc utcai kereszteződésnél a piros lámpánál várakozó három autónak ütközött. Az egyik kocsi villanyoszlopnak csapódott, míg a másik kettő egy busznak sodródott. A szerencsétlenségben hárman sérültek meg: egy 45 éves családapa meghalt (a mellette ülő 14 éves lányának végignézte a haláltusáját), a másik két sérültet mentők vitték el. M. Péter segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt, nem hagyta hátra az adatait, és nem győződött meg a sérültek állapotáról.