Több mint 1,2 milliárd forintnyi felajánlást kapott Iványi Gábor egyháza

Megérkezett az Iványi Gábor által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) számlájára a 2022-es adóévre vonatkozó egyházi 1 százalékos személyi jövedelemadó-felajánlás a bejegyzett egyházat megillető állami kiegészítéssel együtt:

73 418 adófizető mintegy 718 millió forintos támogatást adott a MET-nek, a felajánlók magas számának köszönhetően pedig további 516 milliós állami kiegészítéshez is jutottak.



Közleményük szerint a korábbi évekhez képest csaknem 50 százalékkal nőtt a befolyó összeg nagysága - vélhetően nem függetlenül attól, az utóbbi hónapokba milyen nehézségekkel kellett szembenézniük Iványiéknak (erről többek közt itt írtunk bővebben).

Az elmúlt hónapokban a MET a dolgozóknak sem tudott bért fizetni, sokan fel is mondtak emiatt, és vidéki iskolákat voltak kénytelen bezárni. Mint most írják: „Az 1,234 milliárd forint jelentős részét ígéretünk szerint az elmaradt munkabérek pótlólagos rendezésére fordítjuk. Az utalások adminisztratív feldolgozása már megkezdődött, elindultak a lépcsőzetes kifizetések a jelenlegi és a volt munkatársaknak is.” Hozzáteszik azt is:

„Ha az elmúlt félévben hozzájutottunk volna a törvény szerint járó állami normatív támogatáshoz, ezt az összeget nem elmaradt bérekre, hanem fejlesztésekre, felújításokra, béremelésre, tartozásaink rendezésére, felzárkóztatásra költhetnénk.”

Emellett hangot adtak abbéli reményüknek is, hogy a jövőben ismét hozzájuthatnak a normatív támogatásokhoz, „amelynek rendszeres beérkezése továbbra is nélkülözhetetlen a biztonságos működéshez.”