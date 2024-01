Elindult a világ legnagyobb tengerjáró hajója Miamiból

Vasárnap elindult a világ legnagyobb óceánjárója, az Icon of the Seas nevű hajó Miami kikötőjéből – írja a BBC. A 365 méter hosszú és 20 fedélzettel rendelkező hajó egy hétnapos szigetnéző útra indult 7600 utasával a Karib-tengerre. Azonban nem mindenki örül a Royal Caribbean Group sikerének, környezetvédők ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy a cseppfolyósított földgázzal (LNG-vel) hajtott hajó káros metánt bocsát ki a levegőbe.

A világ legnagyobb tengerjáró hajója a finnországi Turku egyik hajógyárában épült, nagyjából 2 milliárd dollárért. A Bahamákon bejegyzett hajón több mint 40 étterem, bár és társalgó, továbbá hét úszómedence és hat vízicsúszda is található.

Bár az LNG tisztábban ég, mint a hagyományos tengeri üzemanyagok, például a fűtőolaj, a környezetvédők azt kifogásolják: hogy fennáll annak a veszélye, hogy a gáz egy része kiszökik, és metán kerül a légkörbe. A metán sokkal erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid.

„Ez egy lépés a rossz irányba” – idézte Bryan Comert, a Nemzetközi Tiszta Közlekedési Tanács (ICCT) tengeri programjának igazgatóját a Reuters. „Becsléseink szerint az LNG tengeri üzemanyagként használása több mint 120 százalékkal több üvegházhatású gázkibocsátást okoz az életciklus során, mint a tengeri gázolaj”.

A légkörben található metán erős üvegházhatású gáz, ami húsz év alatt nyolcvanszor több hőt köt meg, mint a szén-dioxid. Ennek a kibocsátásnak a csökkentését pedig kulcsfontosságúnak tartják a globális felmelegedés lassítása érdekében. A Royal Caribbean szerint azonban az Icon of the Seas 24 százalékkal energiahatékonyabb, mint amennyit a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet a modern hajókra vonatkozóan előír. A vállalat azt tervezi, hogy 2035-re egy nettó nulla energiafelhasználású hajót dob piacra.

Csütörtökön a hajó névadó ünnepségén részt vett Lionel Messi is, az argentinok világbajnokságon győztes csapatkapitánya. Egy focilabdát helyezett egy erre a célra épített állványra, hogy kiváltsa a hagyományos „szerencsét hozó” pezsgősüveg összetörését a hajó orrán.

Grace from @RoyalCaribbean handing a soccer ball to Captain Henrik Loy and soccer star Leo Messi @TeamMessi at the naming ceremony of the Icon of the Seas. pic.twitter.com/6zsDVp5yol