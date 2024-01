Kamu fegyverbeszerzéstől a hamis apasági tesztig: kínai álprofilok mindent bevetettek

Ausztrál kutatók vizsgálták kínai álprofil-hálózatok közösségi médiás tevékenységét a tajvani választások előtt. Az AI természetesen itt is teret nyert.

Bár úgy tűnik, hogy a tajvani választókat az online dezinformációval nem tudták döntően befolyásolni, más, a tajvaninál erre kevésbé érzékeny társadalmakban nagyobb hatást érhetnek el.

A nyugati techcégek kínai AI-ipari befektetéseikkel a kínai állami szerveket is erősítik.

Az év első fontos választását Tajvanon tartották: az elnökválasztáson a Demokratikus Progresszív Párt (DPP) jelöltje, Lai Csing-te győzött, így a demokratikus átmenet óta először fordul elő, hogy háromszor egymás után ugyanaz a párt adhat elnököt. A parlamenti választáson azonban az ellenzéki pártok kerültek többségbe, a legnagyobb párt a Kína-barát Kuomintang lett.

photo_camera Lai Csing-te, Tajvan új elnöke, a Demokratikus Progresszív Párt elnökjelöltjeként kampányrendezvényen szólal fel Taipeiben a választások előtt, 2024. január 11-én. Fotó: VALERIA MONGELLI/Hans Lucas via AFP

Az Australian Strategic Policy Institute azt vizsgálta, hogy a Kínai Kommunista Párt (KKP) a közösségi médián keresztül hogyan kísérelte meg manipulálni és dezinformálni a tajvani választókat. Nem meglepő módon ezek a befolyásolási kísérletek főként a függetlenségpárti, egy Kína-elvet elutasító Demokratikus Progresszív Párt (DPP) elnök- és képviselőjelöltjeinek aláásására irányultak.

Az ASPI kutatói két, kínai hátterű online hálózatot azonosítottak, amik megpróbáltak beavatkozni a tajvani választásokba. Az egyik a Kínai Kommunista Párt legnagyobb, Spamouflage vagy Dragonbridge néven ismert, közösségi médiában aktív álprofilhálózatához kapcsolódik, ami mesterséges intelligenciával generált avatarokkal próbál(t) online befolyásolni kínai érdekek mentén. A másik kínai hátterű csoport a „kiszivárgott” tajvani kormányzati dokumentumoktól egészen a hamisított apasági tesztig terjedő, kifinomultabb eszközöket vetett be. Ők minden bizonnyal kapcsolódnak a Meta 2023 harmadik negyedéves fenyegetettségi jelentésében álprofil-hálózatként azonosított csoporthoz.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a Meta úgynevezett CIB-eket (coordinated inauthentic behaviour), azaz koordinált, nem autentikus viselkedést azonosít, Ez a vállalat értelmezése szerint olyan összehangolt erőfeszítéseket takar, amik a közbeszéd manipulálására irányulnak egy cél érdekében, és amiben a nem hiteles/álfiókok kulcsszerepet játszanak. A cikkben a közérthetőség kedvéért az álprofil-hálózat kifejezést használjuk.



Spamouflage

A januári választásokat megelőző hónapokban a Spamouflage-hoz köthető fiókok az X/Twitteren, a Facebookon, a Mediumon és különböző tajvani blogoldalakon is kormányváltásra szólítottak fel, korrupcióval és a katonai beszerzések költségeinek elsikkasztásával vádolták a DPP elnökjelöltjét, Lai Csing-tet. Őt és az alelnökjelöltjét, Hsziao Bi-khimet „Amerika háziállatainak" nevezték. A Spamouflage-fiókok által terjesztett leggyakoribb narratíva szerint Lai és Hsziao titokban aláírt egy 2 billió tajvani új dollár (65 milliárd dollár) értékű fegyverbeszerzést az Egyesült Államokkal, hogy ezzel is segítsék a DPP-t a választások megnyerésében. A valóságban természetesen semmi ilyen nem történt. A fiókok posztolási szokásai és mintázatai alapján ezek nagy valószínűséggel a Spamouflage hálózathoz kapcsolódnak, ami bizonyítottan együttműködik különböző kínai állami szervekkel, többek közt a kínai külügyminisztériummal is. A fiókokból jellemzően reggel 9 és este 9 között posztoltak – ami a kutatás szerint megfelel a pekingi munkaidőnek.