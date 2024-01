Két magyar gólpasszt hozott a topfutballban a vasárnap

Vasárnap Szoboszlai Dominik és Schäfer András is gólpasszt adott csapata kupa-, illetve bajnoki meccsén. A Liverpool, amely először lépett pályára, mióta Jürgen Klopp bejelentette, hogy a szezon végén távozik a klub éléről, az FA kupában a másodosztályú középcsapatnak számító Norwichot fogadta. Szoboszlai csaknem egy hónapos kihagyás után csereként lépett pályára az 55. percben, és nyolc perccel később egy szögletből Virgil van Dijk fejére ívelte a labdát, amiből a holland védő megszerezte a csapat negyedik gólját. A Liverpool végül 5-2-re nyert, és bejutott a nyolcaddöntőbe.

photo_camera Van Dijk és Szoboszlai a gól után

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Schäfer András az Union Berlin bajnoki meccsén, a 62. percben adott gólpasszt Benedict Hollerbachnak, ennek ráadásul nagyobb súlya is volt. Az Union ugyanis ezzel a góllal 1-0-ra verte a Darmstadtot, amely maradt utolsó, míg a berliniek továbbra is a biztos bennmaradást jelentő 15. helyen áll, így már 5 pont előnnyel az osztályozós 16. helyezett 1. FC Köln előtt (amelynél egy meccsel többet is játszottak).

Nem minden magyar légiósnak volt ilyen jó hétvégéje: a Hoffenheimtől a Freiburgnek kölcsönadott védő, Szalai Attila nagyot hibázott a Werder ellen Brémában elszenvedett 3-1-es meccs harmadik hazai gólja előtt.