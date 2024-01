Toroczkai az európai szélsőjobb krémje előtt jelezte, hogy igényt tartanak Kárpátaljára

Az európai szélsőjobbos euroszkeptikusok krémje Budapesten gyűlt össze szombaton, hogy támogatásukról biztosítsák nemzetközi hálózatok ellen nemzetközi szinten fellépő bajtársaikat a Mi Hazánk Mozgalom évértékelőjén. Bár évértékelés igazából nem is nagyon volt, az olyan hangzatos kijelentésekből nem volt hiány, mint az

„igényt tartunk Kárpátaljára”

„nem támogatják az oroszok elleni háborút,”

„a gyógyszeripar, ami megöli az embereket”.

De az is meglepő volt, amikor Toroczkai László egyszer csak a holland populista Fórum a Demokráciáért (FvD) párt meghívott elnökét kérdezte fel, hogy szerinte az új elnök, Geert Wilders „Izrael vagy Hollandia miniszterelnöke” akar-e lenni.

photo_camera Kriszta Kinga és Horváth István operaénekesek, a zongorán Halász Ágnes

Fotó: Bankó Gábor/444

A mostani évértékelő amellett, hogy a tavalyihoz hasonlóan ismét muzikálisra sikeredett, most hatásos vizuális ingerekben is bővelkedett. A kétszintes rendezvényközpont Koppenhágáról elnevezett rendezvényterme mellett gigantikus díszmedence körül lejtette konferencia-keringőjét a profi politikusok hanyag eleganciája, a csipkés-mentés nemzeti stílus és a fehéringes kopasz esztétika legjava. Közben a háttérben Liszt Magyar rapszódiája kölcsönzött kellő komolyságot a rendezvénynek.

photo_camera Mi Hazánk Ifjai

Fotó: Bankó Gábor/444

„Mi Hazánk Ifjai, történelmi zászlóvivők, irány a színpad két oldala. Lépés indulj!” – kiáltotta acélos hangon Novák Előd, hogy aztán parancsára meginduljanak az ifjak és tisztelegjenek nemzetünk nagyjai előtt, mialatt a kivetítőn füstös, tüzes és villódzó effektekkel megspékelve váltogatták egymást a történelmi képek epikus zenére Isten ostorától kezdve Rákóczin át egészen az ikonikus Nem! Nem! soha! plakátokig.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A szokásos névsoron – például Drábik János és Szakács Árpád – túl a meghívottak sorában ült még a német szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) egy képviselője, a svéd szélsőjobbos Alternatíva Svédországért (AfS) elnöke, a holland szélsőjobbos Fórum a Demokráciáért (FvD), valamint a szélsőjobboldali bolgár Újjászületés párt képviselője, valamint török, katari és más közel-keleti diplomaták is. (Az AfD-nek erős hete volt Budapesten, egy EP-képviselőjük a Mi Hazánk-rendezvény előtti napon Schmidt Mária vendége volt egy, a német politikáról szóló konferencián, ahol Schmidt megdöbbentőnek nevezte, hogy Németországban tömegtüntetéseket szerveznek a nácizmus ellen.)

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A meghívott euroszkeptikus pártok képviselői mind beszédet is mondtak, így a hallgatóság öt nyelven ismerhette a nemzetközi, a globalista, a klíma, az LMBTQ, propaganda, valamint a migráció, a föld és a nép szavakat. Az Alternatíva Németországért (AfD) párttól Petr Bystron érkezett. Pártja, mely az utóbbi időben Németország egyik legerősebb pártjává vált, épp a hetekben kavarodott botrányba, mikor épp ugyanazon tó partján sikerült titkos találkozón menekültek és nem asszimilált német állampolgárok tömegeinek deportálásáról értekezniük, amely tó másik partján a világháború alatt a nácik egyeztették le zsidók millióinak deportálását. Emiatt indultak a már említett tüntetések, amelyeken tíz- és százezrek egyebek mellett a párt betiltását követelték, és még a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke, Marine Le Pen is elhatárolódott az AfD-től.

photo_camera Petr Bystron (jobbra)

Fotó: Bankó Gábor/444

Hasonló ötletekről beszélt a menekültekkel kapcsolatban Gustav Kasselstrand, az Alternatíva Svédországért (AfS) elnöke is. A párt választásokon még nem jutott parlamentbe. Ők a neonáci múlttal rendelkező, jelenleg a kormánykoalíció számára megállapodás szerint többséget biztosító jobboldali, populista és szintén erősen euroszkeptikus Svéd Demokratákból (SD) váltak ki, mikor az SD a tízes évek közepén konszolidálódni kezdtek – amit a radikálisok árulásként éltek meg.

Akik egy szót sem érdemelnek

Akárcsak a Mi Hazánk a Jobbik esetében, amelyről Toroczkai László pártelnök most sem felejtette el kiemelni, hogy ugyanolyan balliberális párttá vált, mint a többi. Beszéde elején hosszasan ostorozta az ellenzéki pártokat, akikről többször is megjegyezte, hogy említésre sem érdemesek. Ők azok, akiket „jól ismerünk”, akik „elárulják a nemzetet, a hazát”, teszik mindezt „amerikai dollárért”.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Ezt a magyar „politika Mr. Beanjének,” Márki-Zay Péternek köszönhetően tudhatjuk, utalt Toroczkai az Action for Democracy körüli botrányra. A Demokratikus Koalícióról elismerte, hogy legalább van programjuk, és nyíltan kijelentik, hogy támogatják a szuverén országoktól mentes, Európai Egyesült Államok gondolatát. A Momentum szerinte egy „sikertelen lombikbébi,” a Kétfarkúak pedig nem a harmadik út, hiszen hatalomra jutva ugyanazt a balliberális politikát gyakorolják, mint mások, Jakab Péter pedig még a szélsőliberálisokat is előzi.

Toroczkai szerint három út kínálkozik a magyarság előtt. Az első az a balliberális pártok útja, de ők a „főnökök” parancsát hajtják végre. A főnökök azok az amerikai kötődésű nemzetközi alapítványok, akikről mind tudjuk, hogy kik azok. Toroczkai itt percenként bedobott egy Rockefellert, Rotschildet, BlackRockot és Sorost – bár róla azt mondta, Larry Flinkhez és a Világgazdasági Fórum elnökéhez, Klaus Schwabhoz képest csak egy törpe. (Arról, hogy hogy lett a Világgazdasági Fórum a jobbos dezinformáció kedvelt toposza, a Lakmusz írt bővebben). Szerinte ezek az emberek felhatalmazás nélkül döntik el, hogy mit gondoljanak az emberek, ráadásul „sötét ideológiai terveik” vannak, és nekik köszönhető az orosz-ukrán háború is, amely tönkreteszi Európát.

A második út

A Fidesz Toroczkai szerint az utóbbi évben girbe-gurba külpolitikát folytatott, és bár elismerte Orbán Viktor érdemeit a keleti nyitással, a türk tanácsba való belépéssel kapcsolatban, szerinte a törökök szóbeli támogatása kevés, amikor a magyar kormány minden globális ügyben szembemegy Törökországgal. Ezen politika mögött Toroczkai szerint az áll, hogy a Fidesz is ugyanúgy kiszolgálja a világ urait, csak míg az ellenzék alázatosan szolgálja, a kormány üzletelni akar velük.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban szerinte a magyaroknak nem azt kéne feltételként szabni az ukránoknak szóló támogatások esetében, „hogy Kijev oldja meg a saját ügyeit. A mi feltételünk az az 1991-es referendum végrehajtása, Kárpátalja önrendelkezése magyar területi autonómiával”. Ez a referendum vezetett a Csurka István vezette Magyar Igazság és Élet Pártjának kiszakadásához a Magyar Demokrata Fórumból. Toroczkai felvetette, hogy mivel fennáll Ukrajna államiságának megszűnése, ők egy ilyen esetben, a magyar parlamentben egyedül, igényt tartanának Kárpátaljára.

A cigányok tanyákat vesznek, a gyógyszeripar meg kinyír minket

Toroczkai a Fidesszel és az ellenzékkel szemben nem szolgálni, de még csak nem is üzletelni akar a globalista elittel, hanem nemzetközi szövetségeseket gyűjtve akarja legyőzni őket. „Globális összefogással a globalizmus ellen” – adta meg az enyhén paradox megfejtést Toroczkai, aki szövetségeseit az Öböl-menti országokban, és az olyan keleti szövetségekben keresné, mint a BRICS.

A pártelnök antiglobalistaként még az európai hazafias erőknél is komoly problémákat lát. Itt megszólította a holland párt elnökét, Thierry Baudet, és rajta kérte számon, hogy az újonnan megválasztott – jelenleg kormányalakítással küszködő – Geert Wilders miért posztol X-re ennyit Izraelről. Szerinte egyébként nem kéne ennyit szidni a muszlimokat, és szeretné, ha az európai politikusok legalább olyan hevesen vitatkoznának az Európát érintő kérdésekről, mint távoli konfliktusokról. Az első, az EP-választásokon tisztázandó kérdésnek a migráció leállítását tartja.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A holland radikálisok szerint a muszlimoknak tisztelniük kell azoknak az országoknak a hagyományait, ahova ők érkeznek, ahogy fordítva, az európaiaknak sincs beleszólásuk abba, milyen egy közel-keleti ország államvallása. Itt beszélt arról is, hogy a nyugati és a keleti felosztása a világnak egy mesterségesen létrehozott koncepció. Eredetileg ugyanis Európa és Oroszország együttműködött, Amerika pedig mint az első hagyományok nélküli ország, külön áll ettől a blokktól. Szerinte míg az oroszok keletre terjeszkedtek, gyarmataikat pedig meg is tudták őrizni, addig az európaiak elvesztették nyugati területeiket – cserébe most Amerika gyarmatosít, amit nem szabad engednünk.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Végül vázolta gazdasági elképzeléseit, kritizálva a kormány akkumulátorgyárakkal kapcsolatos politikáját. Különösebb koncepciót nem fejtett ki – ahogy a párt programja is kicsit mozaikszerű –, de volt szó arról, hogy míg az élelmiszeriparban kicsi a részesedésünk, a legnagyobb támogatásokat a gyógyszeripar kapja. „Az a gyógyszeripar, ami megöli az embereket” – mondta Toroczkai, aki azt is elmesélte, hogy mikor külföldi barátai nála vendégeskednek, két dolgot jegyeznek meg mindig: az egyik, hogy a magyarok nem mosolyognak az utcán – ez a pártelnök szerint azért van, mert sanyarú a kelet-európai történelem és a jelenlegi gazdasági helyzet –, a másik, hogy nagyon sok a gyógyszerreklám a tévében.

„A magyar vidék elnéptelenedik, kihal a magyarság vidékről. A mi vidékünkön, a Dél-Alföldön, azokat a tanyákat, amiknek a környéke gyönyörűen rendben van tartva (...), most cigányok veszik meg, már nem csak magyarországiak” – mondta Toroczkai, akiről két néző az előadás után megállapította, hogy ő végre „olyan beszédeket mond, mint Horthy. Az mondott ilyen beszédeket.”