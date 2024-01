Új szabályozásokat vezetne be a taxishiénák ellen Vitézy Dávid

A taxisokat célzó lehetséges új szigorításokat osztott meg vasárnapi Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid volt államtitkár. Az időnként potenciális LMP-s vagy LMP!kormánypártok támogatta főpolgármester-jelöltként emlegetett politikus szerint meg lehetne fékezni a külföldi turistákat megkárosító „taxishiénákat” - szúrta ki a 24.hu. Az LMP által főpolgármesterségre fel is kért Vitézy szerint egyes taxisok most új módszerrel verik át főleg a külföldi utasaikat, és az utazás végén egy nullával többet ütnek be a terminálba.

Vitézy szerint több intézkedésre is szükség lenne, köztük a bankkártyaterminállal integrált digitális taxiórák bevezetésre. Mivel szerinte számos nagyváros alkalmazza ezeket, így a sofőr nem tud más összeget beírni, mint amit a taxaméter mér. Ehhez országos mérésügyi és fővárosi rendeletek módosítása is szükséges lenne.

Emellett bátorítani kellene a megbízható, minősített fuvarszervezők applikációin keresztül történő árazást. „A hatósági fix árat 11 éve az utcán leintett taxik teljesen kiszámíthatatlan és az utasok számára átláthatatlan árazási gyakorlata miatt vezettük be. Az azóta eltelt időben az utasok zöme applikáción rendel autót. Miért is ne engedhetnénk meg az amúgy is szigorúan ellenőrzött nagy fuvarszervezőknek, hogy előre megadott célpontra előre fix árajánlatot tegyenek, amit, ha az utas elfogad, a szolgáltatót ez utána köti? Ezzel a mai fix árakhoz képest egy korlátozott mértékű árazási rugalmasság is elérhető lenne az applikáción rendelt taxiknál.”

„Ez lehetővé tenné, hogy a csúcsidőszakokban is nagyobb eséllyel legyen elérhető taxi, és azt is, hogy kis forgalmú időszakokban olcsóbb legyen a taxizás.”

Vitézy arról is beszélt, hogy még 2022-ben csináltak egy új állami taxirendeletet, ami lehetővé teszi, hogy a szabálytalan taxisokat könnyebb legyen elkapni, és szigorúbb eszközökkel lehessen megakadályozni a visszatérésüket egy másik autóval. Azonban szerinte megfelelő ellenőrzés nélkül ezek a szabályok nem elegendőek önmagukban. A BKK és a kormányhivatal taxiellenőrzési kapacitásai minimálisak, ezt bővíteni kellene. Arról is írt, hogy a tisztességes taxisoknak épp úgy érdekük a szigorúbb fellépés a csalók ellen, mint az utasoknak és a budapesti turizmusból élő rengeteg vállalkozásnak.