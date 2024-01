Eltitkolták a kormányfő tiktokján, hogy a fiatal Orbán igazából nem Fodor Gábor, hanem Kis János kutyájának dobott kolbászt

photo_camera Kis "Kutya" János és Orbán Viktor

Még annál is viccesebb és abszurdabb az ellenzéki Fodor Gábor vendégszereplése Orbán miniszterelnök tiktok-csatornáján, mint az elsőre látszott, pedig az se volt kutya. A videó készítői ugyanis a nézőket megtévesztve elhallgatták, hogy kinek a kutyája és lakása voltak a történet főszereplői.



A sztori eddig arról szólt, hogy a Fidesz alapítói közé tartozó, de régóta ellenzéki Fodor Gábor cukiskodó szerepet vállalt Orbán Viktor tiktok-csatornáján, egy friss videóban. Fodor egy fiatalkori anekdotát mesél el abból az időszakból, amikor Orbánt büntetésből újra behívták katonának Zalaegerszegre. A későbbi miniszterelnök, amikor Budapestre utazhatott, ekkoriban Fodor Gábor lakásán aludt a sztori szerint. Itt támadta meg Fodor kutyája, a harapós Rusztem, mire Orbán a kolbászát elhajítva menekült meg a helyzetből.

Csakhogy - most jön az újdonság - azt mind a videó készítői, mind Fodor elhallgatták, hogy mindez az SZDSZ alapító elnöke, a liberális Kis János filozófus lakásában és Kis János kutyájával, Rusztemmel történt meg. Erről egyébként maga Fodor is többször nyilatkozott korábban, például egy a netről azóta eltűntetett Népszabadság-videóban, illetve egy Beszélő-interjúban is. Utóbbiban a következőket mesélte:

„(...) nagyon örültem, amikor elköltözhettem a kollégiumból. ’88 szeptemberében Kis János a családjával egy évre Amerikába ment tanítani, és Rusztem kutya gondozása fejében feleségemmel együtt beköltözhettem a lakásukba… Ez nagy megkönnyebbülés volt, mert én akkor már a megőrülés szélén álltam, és itt emberibb ritmusban lehetett tovább folytatni a szervezést… Úgyhogy ettől kezdve ez a lakás lett a szervezés egyik központja.

Vagyis Kis János lakása a Fidesz történetének egyik fontos helyszíne?

Sok szempontból igen. Jó néhány fontos megbeszélést tartottunk ott, Viktor pedig, aki akkor még katona volt, ha eltávozást kapott és Budapesten járt, akkor rendszeresen nálunk aludt, illetve ott időzött.”

A mostani tiktokos sztoriban ehhez képest úgy állították be, mintha ez az egész Fodoréknál történt volna.

Az elején Fodor azt mondja Orbánról, hogy „amikor Budapestre jött, mindig nálam szállt meg", és később - bár expilicite nem mondja ki, hogy a kutya is az övé volt - úgy emlegeti a kutyát, mintha az övé lett volna. Hát, kedves negyven alatti tiktokozók, a helyzet az, hogy Orbán egy csomószor aludt egy liberális ágyában.



Rusztem pedig tényleg vad volt. Az akkori idők egyik sokkal szavahihetőbb tanúja, Szent-Iványi István a 444 kérdésére így emlékezett:

„Harcias kis eb volt, az én lábamba is többször belekapott.”

Kőszeg Ferenctől pedig azt a rendszerváltás kinológiájának szempontjából fontos kiegészítést tudtuk meg, hogy Rusztemet Kenedi "Elnök" János szerezte Kisnek.