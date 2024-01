Ennyi hó csak a mesében van, és ezen a videón, amit a Szahalin-szigetet mindentől elzáró ciklon alkalmából készítettek

Hat nappal ezelőtt, január 23-án kezdett el szakadni a hó az Oroszország Csendes-óceáni részén fekvő Szahalin-szigeten, és utána napokig nem hagyta abba. Annyira nem, hogy 26-ára a térség minden kapcsolata megszakadt a külvilággal, ekkor a repülőteret is le kellett zárni. A hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek, ezt csak hétfőn, 29-én oldhatták fel. Mint a Meduza írja, az évek óta nem látott ciklon alkalmából a vasúti és a közúti közlekedés is leállt, az embereknek alagutakat kellett ásniuk a hóban ahhoz, hogy kijussanak a házaikból Ez az alábbi két és fél perces videón is szemrevételezhető, sok más különleges pillanattal egyetemben:

