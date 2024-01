Rendkívüli parlamenti ülés jöhet a svéd NATO-csatlakozásról

MSZP-s képviselők rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek, hogy az Országgyűlés döntsön többek között Svédország NATO-csatlakozásának ratifikálásáról. A levelükben Kövér László házelnököt arra kérték, hogy február 5-re, azaz jövő hétfőre hívja össze az országgyűlést.

A Telex azt írja, ha a képviselők legalább egyötödének aláírása összejön, a házelnöknek kötelező kiírnia a rendkívüli ülést, márpedig az MSZP kezdeményezéséhez csatlakoztak a DK, a Jobbik, a Momentum, a Párbeszéd és az LMP képviselői is, így Kövérnek a javasolt időpont utáni 8 napon belül össze kell hívnia az Országgyűlést.

De ez sem elég: a rendkívüli ülésen csak akkor szavazhatnak, ha el tudják fogadni a napirendet, ahhoz pedig kellenek a Fidesz-KDNP képviselői is. Az elmúlt években kezdeményezett rendkívüli ülésekre a Fidesz egyszer sem ment el.

photo_camera Ellenzéki képviselők az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2019. január 3-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Magyarország utoljára maradt Svédország NATO-csatlakozásának ratifikálásával, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök várhatóan Budapestre jön Orbán meghívására, habár Stockholmban először még nem láttak okot az utazásra.

A korábban semleges skandináv állam az orosz-ukrán háború kitörése után Finnországgal együtt kérte a felvételét a NATO-ba. Orbán a Fidesz-frakció tavaly február végi, balatonfüredi kihelyezett ülésén arra kérte a képviselőket, hogy támogassák a finn és svéd csatlakozást. De a hivatalos fideszes kommunikáció szerint ebből „komoly vita” alakult ki a képviselők között, a kormánypárt pedig azóta is azt játssza, hogy csak duzzogva hajlandó elfogadni Orbán kérését, mert svéd és finn politikusok csúnya dolgokat mondtak a Fideszről, kormányáról és a magyar demokrácia helyzetéről.

A Fidesz delegációja azóta járt Finnországban és Svédországban is, hogy helyi képviselőkkel tárgyaljanak, az ő beszámolóik alapján viszont a magyar politikusok nem kötötték semmilyen elváráshoz a csatlakozás megszavazását. Finnország csatlakozását azóta ratifikáltuk, tavaly áprilisban be is léptek a NATO-ba.

Kövér László a múlt héten azt mondta, nem támogatja a svéd NATO-csatlakozást, és nem tartja kellemetlennek a helyzetet, mert „valakinek utolsónak is kell lenni”. Nem sietünk, rendkívüli parlamenti ülés sem lesz – mondta.