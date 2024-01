Sokkolózott egy valtonos biztonsági őr az arénás Krúbi-koncerten

Pénteken volt Krúbi első arénás koncertje. Olvasóinktól kapott levelek és reddites posztok, kommentek szerint az esemény nemcsak a kulturális értéke miatt maradt emlékezetes. A valtonos biztonsági őrök több, a kiemelt állóhelyre szóló jeggyel rendelkező vendéggel összetűzésbe keveredtek, egy emberrel szemben sokkolót is alkalmaztak (nem találtuk nyomát annak, hogy ez magán biztonsági szolgálatnál szabályszerűen rendszeresített eszköz lenne). Több videót is kaptunk a sokkolós esetről, illetve jelentkezett az a V. B. monogramú olvasónk is, akit a biztonsági őrök bántalmaztak.

link Forrás

„A videón engem lökdösnek, rángatnak a biztonsági őrök, és sokkolót is használnak” – írta V. B. (nekünk megírta a teljes nevét, fotót is küldött a sérüléseiről, de kérte, hogy teljes nevét ne írjuk ki). A levelében leírta, hogy ő hogyan emlékszik vissza arra, ami történt.

„Kb. a második szám alatt jutottunk el oda, hogy bemenjünk a kiemelt állóhelyre (...) a biztonsági őrök arra hivatkozva nem engedtek be, hogy elfogyott a karszalag. És ezt már azonnal üvöltözős, lökdösős stílusban tették meg. Akkor fajultak el a dolgok, amikor barátnőmet és a sógornőmet is úgy ellökték, hogy el is estek. Sógorom odament hozzájuk, amikor barátnőmet ellökték, őt már egyből egyszerre többen is fogták és ütötték (...) Mindeközben mi kicsit arrébb voltunk, és ott történt a sokkolós eset. Ezután valahonnan hoztak még karszalagot, de megint nem eleget”. A társaság egy része bejutott, de a levélíró esete „egészen addig fajult, hogy kettőnket egy barátommal fojtogató szorító fogásban tartottak, és kb. 8-an jöttek ránk”, végül, ahogy ő fogalmazott, „ki is rakták” az arénából.

A Redditen más, szervezési problémákat taglaló panaszokat is olvastunk. Többek között azt említették, hogy a kiemelt állójegyet vásárlókkal „sem az előző nap kiküldött e-mailben, sem egyéb csatornákon nem kommunikálták a szervezők”, vagyis nem tájékoztatták őket arról, hogy a jegyük lecsippantásakor egy karszalagot kellett volna kapniuk. Ahogy az egyik redditező írta, a helyükhöz tartva egy kordon fogadta meg pár valtonos, akik nem engedték tovább őket. „Ezen a ponton már bőven ment a koncert, az ember ott áll a drága pénzért vett jeggyel és meg van lopva (...) Egy ponton kialakult egy feszkó, amikor többen átakartak menni a kordonon, megtolták azt, néhány embernek sikerült is, de az őrök pár embert (fiú/lány együtt) elkaptak és elkezdtek erőszakkal visszatolni. Itt volt hajtépés, kurvaanyád és sokkolás”.

A fotókkal és videóval dokumentált eset miatt még vasárnap írásban kerestük a Valtont, illetve több csatornán igyekeztünk elérni Krúbi menedzserét is. Egy valtonos email-címről „a(z) info@valton.hu cím nem található, vagy nem tud leveleket fogadni” üzenettel jött vissza a levelünk, majd hétfőn telefonon egyeztetve kaptunk egy új email-címet, de a cikkünk megjelenéséig erre sem kaptunk választ. Krúbi menedzsere a cikk megjelenéséig szintén nem reagált az e-mailünkre, illetve egyéb üzenetünkre.

A tavasszal Mészáros Lőrinc közelébe került Valtonnak nem a mostani az egyetlen botrányos esete. Az augusztusi budapesti atlétikai vb-n egy valtonos biztonsági őrnek SS-tetoválás volt a nyakán, 2022 júliusában a Hungaroringen a Getty fotósát verte meg egy dolgozójuk. A céggel egyébként 2021-ben 1,8 milliárdért szerződtek le az Aréna védelmére.