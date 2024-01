Zsarolást kiált Orbán Balázs

Új fázisba léphet az EU és az Unió legoroszbarátabb tagállamának küzdelme, írtuk hétfő reggeli lapszemlénkben. A Financial Times által írásos formában látott tervezete szerint amennyiben Orbán Viktor beváltja korábbi fenyegetését, és megvétózza az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomagot, az unió frontális támadást indítva, a magyar gazdaság és a forint, a foglalkoztatási szint és a gazdasági növekedés gyengítésével vágna vissza.

A cikkre az x-en reagált Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. „Brüsszel úgy zsarolja Magyarországot, mintha nem lenne holnap, pedig kompromisszumot javasoltunk” - írta.

A politikus idézi az EU-ügyekért felelős miniszter, Bóka János nyilatkozatát, aki nyitott arra, hogy uniós költségvetésből finanszírozzák Ukrajna támogatását.

„Ez zsarolás, semmi köze a jogállamisághoz, és már titkolni sem próbálják - írta Orbán Balázs. - Bármi is történjék, Brüsszelben változásra van szükség.”

Brussels is using blackmail against Hungary like there’s no tomorrow, despite the fact that we have proposed a compromise.❌



As @FT reports: ‘@JanosBoka_HU said Budapest sent a new proposal to Brussels on Saturday, specifying it was now open to using the EU budget for the… pic.twitter.com/ftH8dCpohJ