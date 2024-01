A magyar kormány azt a laboratóriumi műhúst akarja betiltani, amitől mások az élelmezési világforradalmat várják

A magyar kormány a jobboldal új kultúrharcát átvéve a világon másodikként betiltaná a műhúst, hogy ezzel védje meg a vidéki életmódot egy még nem is kapható és egyelőre nem is igazán piacképes innovációtól. Nagy István agrárminiszter szerint a szintetikus hús felbontaná a hagyományainkat és a kultúránkat, “ami aztán olyan gyökértelenséghez vezet, aminek beláthatatlan következményei lehetnek”.

A magyar kormány uniós szinten is hasonló kezdeményezést tervez a magyar EU-elnökségre, de ezzel nincsenek teljesen egyedül, a kérdés máshol is megosztó Európában. A világ többi részén közben dollármilliárdokat tolnak a laboratóriumi hús fejlesztésébe, ami hívei szerint egyszerre csökkentené a mezőgazdaság környezetterhelését, kínálna új megoldást a jövő élelmezési válságára és vetne véget az állatok nagyipari lemészárlásának.

A magyar minta Olaszország, ahol Meloni jobboldali kormánya novemberben fogadtatott el hasonló törvényt. A szója- és más növényi alapú műhúsoknál csak a húsra utaló megnevezésnek üzentek hadat, a ma még az európai piacon nem is kapható, laboratóriumban előállított mesterséges húsokat viszont teljesen betiltották. Az intézkedést ott is civilizációs küzdelemként tálalták: a műhús egzisztenciális fenyegetést jelent a hagyományos hústermelésre, a vidéki életmódra és úgy általában az olasz identitásra - legalábbis Lollobrigida olasz agrárminiszter szerint. A műhús eszerint pusztítóbb fegyver egy félbetört spagettivel megpakolt szétketchupozott ananászos pizzánál is az olasz néplélekre.

Műmammut demokratizálása szintetikus kolbásszal

Máshol eközben egyre többfelé kezdik engedélyezni az első műhúsos termékeket, bár az boltokban lényegében még sehol nem kapható. Az első műhús készítményt Szingapúrban engedélyezték 2020-ban, majd 2023-ban az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal, az FDA is engedélyezte két cég, a kaliforniai Eat Just és az Upside Foods mesterséges csirkéjét, megállapítva, hogy az semmiben sem különbözik a természetes csirkehústól, fogyasztása nem jár egészségügyi kockázattal.

Kísérleti kóstolásokon kívül azonban még csak egy-két étteremben, Washingtonban, San Franciscóban és Szingapúrban van étlapon laboratóriumi csirke, és ennek az ára még úgysem igazán versenyképes, hogy bevezető jelleggel önköltség alatt, veszteséggel adják a gyártók. A tesztelők elégedettek: úgy találták, hogy az lényegében megkülönböztethetetlen a hagyományos értelemben vett (valójában persze a baromfifeldolgozókban most is eredendően fogyasztásra alkalmatlan ipari melléktermékek másodlagos hasznosításával készülő) csirkefalatoktól, és az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság szerint sincs különbség, rá is tették a plecsnijüket - idén nyártól tehát a laboratóriumi csirke már forgalmazható az Egyesült Államokban.

photo_camera Az Eat Just műcsirkéjét júniusban engedélyezték az Egyesült Államokban. Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A múlt héten aztán a világon elsőként Izraelben engedélyezték az első szintetikus nemcsirkét is: az Aleph Farms nevű cég angus marhából kinyert sejtvonalak segítségével állít elő 3D-nyomtatóval szintetikus marhahúst. Ezt aztán szója- és búzafehérjével mixelik össze, hogy jobb legyen az állaga. De a termékfejlesztés szerint van minden: Németországban szintetikus kolbásszal, Ausztráliában kenguru- és szarvashússal, Szingapúrban laboratóriumban növesztett rákhússal, máshol kékúszójú tonhallal és szusi-kompatibilis lazaccal kísérleteznek. Egy Vow Food nevű startup azt állítja, hogy már dolgoznak a mammutfasírton: elefánthúst bolondítanának meg egy kis kiolvasztott jégkorszaki mammut DNS-sel.