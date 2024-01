Beperli a MoMA-t egy művész, aki meztelenül szerepelt Marina Abramovics művében, mert szerinte a múzeum nem védte meg a szexuális zaklatástól

Beperli a New York-i Modern Művészetek Múzeumát (a MoMA-t) egy művész, mivel szerinte a múzeum nem védte meg őt egy szexuális zaklatástól - írja a CNN. John Bonafede meztelenül szerepelt Marina Abramovics performanszművész egyik művében, ami során állítása szerint szexuálisan bántalmazták a 2010-es eseményen. Most pedig beperli a MoMA-t, mivel az nem tett eleget azért, hogy megvédje őt és meztelen művész társait a bántalmazástól.

photo_camera Fotó: RENATO ESPOSITO/Controluce via AFP

A kereset közel 14 évvel az előadások után érkezett. Bonafede Abramovics „Imponderabilia” című 2010-es újrajátszásában szerepelt, amiben két művész teljesen meztelenül áll egy szűk ajtóban, miközben a látogatókat arra ösztönzik, hogy a két meztelen test közé szorulva lépjenek be a kiállításra.

Az „Imponderabilia” az „A művész jelen van” című nagyobb MoMA-kiállítás egyik része volt, ami Abramovics nagyszabású pályafutását ünnepelte. Abramovics munkáiban gyakran szerepelt meztelenség, mozdulatlanság és a nézőkkel történő interakció, aminek célja, hogy a közönségnek a nemekről, a szexualitásról és az emberi testről alkotott elképzeléseit megkérdőjelezze.

photo_camera Marina Abramovics 2018-ban Olaszországban megnyitja a The Cleaner nevű kiállítását, amiben több mint 100 korábbi munkáját mutatja be. Fotó: RENATO ESPOSITO/Controluce via AFP

Bonafede a perben azt állítja, hogy a kiállítás két és fél hónapos időtartama alatt öt múzeumlátogató hét alkalommal szexuálisan bántalmazta. A résztvevők közül négyet jelentett a biztonságiaknak, az ötödik személy cselekedeteinek pedig a MoMA munkatársai is szemtanúi voltak. A kereset szerint ezeket a résztvevőket kitessékelték az előadásból. Azonban a legtöbb helyreigazító intézkedés a bántalmazások után történt az előadóművész szerint, és a MoMA „semmit sem tett, hogy megvédje őt és a többi előadót attól, hogy egyáltalán bántalmazzák őket”.

„John szerint fontos, hogy az ilyen nagy intézményekben ennyire éles performanszok legyenek” - mondta Jordan Fletcher, Bonafede ügyvédje. „Azonban azt is hiszi, hogy az előadókról gondoskodni kell, és biztosítani kell a biztonságukat. Ez azt jelenti, hogy a kockázatokról előre beszélgetéseket kell folytatni, és ha valami nem működik, akkor hajlandónak kell lenni felülvizsgálni a kérdést, és menet közben irányt változtatni.”

Bonafede szerint a képzés során megértették vele, hogy az előadóktól „elvárják, hogy keményen helytálljanak”, függetlenül attól, hogy a látogatók hogyan viselkedtek velük szemben. Az "Imponderabilia" több előadója is arról számolt be, hogy a 2010-es kiállítás során megtapogatták. Az egyik előadó 2010-ben a New York Timesnak elmondta, hogy egy vendég megfogta a hátsóját, és azt mondta neki, hogy "jól érzi magát", egy másik pedig azt mondta a lapnak, hogy rajtakaptak egy résztvevőt, aki derékig érő fotót készített az előadók meztelen testéről.

Az előadást eredetileg 1977-ben az olaszországi Bolognában, a Galleria Communale d'Arte Modernában állították színpadra Abramovics és korábbi partnere, a néhai német performanszművész Ulay részvételével. A darabot 2023 decemberében a londoni Royal Academy of Artsban egy Abramović-retrospektív kiállítás keretében újra színpadra állították. A performansz legújabb változatáról a Time Out London riportere azt írta, hogy „annyira tolakodó, annyira tele van az intimitás, a nőgyűlölet és a közelség kérdéseivel, hogy szinte gyomorforgató”.